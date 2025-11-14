Dhoraiya Result LIVE: धैरेया चुनाव नतीजा; मनीष कुमार, त्रिभुवन दास या सुमन पासवान में कौन जीतेगा?
संक्षेप: Dhoraiya Assembly Seat Result LIVE 2025: बांकी की धैरेया सीट पर आरजेडी और जेडीयू आमने-सामने है। 2020 में ये सीट राजद के खाते में गई थी। इस बार आरजेडी के त्रिभुवन क्या अपनी सीट बचा पाएंगे। या फिर जदयू के मनीष कुमाक भारी पड़ेंगे।
Dhoraiya Assembly Seat Result LIVE 2025: बांका जिले की धैरेया सीट अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित है। इस सीट असली मुकाबला जदयू के मनीष कुमार और राजद के त्रिभुवन दास के बीच सिमट गया है। त्रिभुवन दास अपने दिवंगत पिता नरेश दास की राजनीतिक विरासत को भुनाने में जुटे हैं, वहीं मनीष कुमार अपने दो विधायकी के कार्यकाल की उपलब्धियों के दम पर वोट मांग रहे हैं। आपको बता दें नरेश दास धौरेया से पांच बार के विधायक रहे हैं, इसलिए मुकाबला तीर बनाम लालटेन का बन चुका है। वहीं जन सुराज ने सुमन पासवान को कैंडिडेट बनाया है, जो जिला पार्षद हैं।
2020 के चुनाव में आरजेडी के भूदेव चौधरी ने जदयू के मनीष कुमार को करीबी मुकाबले में 2500 से ज्यादा वोटों से हराया था। एलजेपी के दीपक कुमार पासवान को 4081 वोट मिले थे। इससे पहले जेडीयू ने लगातार 4 बार इस सीट पर जीत दर्ज की थी। धोरैया में शुरुआत के दौर में कांग्रेस का दबदबा रहा। बाद में वाम दल ने यहां अपना प्रभुत्व जमाया। सीपीआई के नरेश दास धोरैया से 5 बार विधायक रहे।
हालांकि, साल 2000 के बाद यह सीट समाजवादियों के खाते में चली गई। 2020 के चुनाव में भूदेव चौधरी ने पहली बार इस सीट पर आरजेडी को जीत दिलाई। इससे पहले वे जेडीयू से दो बार और समता पार्टी से एक बार विधायक रहे। जन सुराज के चुनावी मैदान में कूदने से मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है।