Hindustan Hindi News
Hindi NewsBihar NewsDharmendra Pradhan meets Chirag Paswan in Delhi meeting lasts 45 minutes discussion on seat sharing intensifies

दिल्ली में चिराग पासवान से धर्मेद्र प्रधान की मुलाकात, 45 मिनट चली बैठक; सीट शेयरिंग की चर्चा तेज

एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर बीजेपी ने कवायद तेज कर दी है। मंगलवार को लोजपा (आर) के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान से बिहार चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने मुलाकात की। जो करीब 45 मिनट चली। बताया जा रहा है कि इस दौरान सीट बंटवारे को लेकर चर्चा हुई।

sandeep लाइव हिन्दुस्तानTue, 7 Oct 2025 04:22 PM
दिल्ली में चिराग पासवान से धर्मेद्र प्रधान की मुलाकात, 45 मिनट चली बैठक; सीट शेयरिंग की चर्चा तेज

बिहार चुनाव को लेकर एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर ताबड़तोड़ बैठकों का दौर जारी है। मंगलवार को एनडीए के सहयोगी लोजपा (रामविलास) के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान से बिहार भाजपा प्रभारी विनोद तावड़े, बिहार चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान और बिहार सरकार के मंत्री मंगल पांडे ने दिल्ली में मुलाकात की। सूत्रों के मुताबिक मुलाकात के दौरान बिहार चुनाव को लेकर चर्चा हुई। जो करीब 45 मिनट तक चली। जिसमें सीट बंटवारे पर भी गहन मंथन हुआ।

बताया जा रहा है कि एनडीए के सहयोगी जीतन राम मांझी 15 सीटों पर अड़े हैं, तो वहीं चिराग पासवान की 30 सीटों की जिद है। मांझी तो पहले भी कह चुके हैं कि अगर 15 से कम सीटें मिली तो उनकी पार्टी अकेले 100 सीटों पर लड़ जाएगी। ऐसे में एनडीए में सीट बंटवारा थोड़ा चुनौतीभर हो सकता है। बीजेपी अपने सहयोगी दलों को मनाने में जुटी है। इससे पहले रविवार को बिहार चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान और विनोद तावड़े ने जेडीयू के ललन सिंह, जीतनराम मांझी और रालोमो चीफ उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात की थी। इस दौरान सीट शेयरिंग को चर्चा हुई थी।

वहीं मंगलवार को जदयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय कुमार झा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने सीएम आवास पहुंचे। इस दौरान जदयू नेताओं के साथ बैठक हुई। बताया जा रहा है कि टिकट और उम्मीदवार को लेकर पार्टी के बड़े नेताओं के साथ मुख्यमंत्री की लंबी बैठक चली। जदयू के कोटे की सीटों पर मंथन हुआ। इस दौरान संजय झा ने कहा कि एनडीए पूरी मजबूती से खड़ा है और जल्द सीट शेयरिंग हो जाएगी।