Dharmendra Pradhan Bihar visits after becoming BJP election in charge meeting in Patna बीजेपी का चुनाव प्रभारी बनते ही धर्मेंद्र प्रधान का बिहार दौरा, पटना में कल अहम बैठक, Bihar Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsDharmendra Pradhan Bihar visits after becoming BJP election in charge meeting in Patna

बीजेपी का चुनाव प्रभारी बनते ही धर्मेंद्र प्रधान का बिहार दौरा, पटना में कल अहम बैठक

केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को बिहार का चुनाव प्रभारी नियुक्त किया है। नई जिम्मेदारी मिलते ही प्रधान ऐक्शन मोड में आ गए हैं। शुक्रवार को वे पटना में बिहार भाजपा के नेताओं के साथ आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर अहम बैठक करेंगे।

Jayesh Jetawat एएनआई, नई दिल्लीThu, 25 Sep 2025 09:59 PM
share Share
Follow Us on
बीजेपी का चुनाव प्रभारी बनते ही धर्मेंद्र प्रधान का बिहार दौरा, पटना में कल अहम बैठक

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) का प्रभारी बनते ही केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ऐक्शन मोड में आ गए हैं। वह शुक्रवार को बिहार दौरे पर रहेंगे। इस दौरान पटना में वे भाजपा नेताओं की बिहार चुनाव को लेकर अहम बैठक में शामिल होंगे। इसमें वह पार्टी की संगठनात्मक तैयारियों और रणनीतियों की समीक्षा करेंगे। धर्मेंद्र प्रधान को भाजपा ने गुरुवार को ही बिहार में पार्टी का चुनाव प्रभारी नियुक्त किया है।

नई जिम्मेदारी मिलने के बाद प्रधान ने नई दिल्ली में गुरुवार को मीडिया से बातचीत में कहा, “मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम बीते 20 सालों से बिहार की सत्ता में हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की के सहयोग और विजन में और नीतीश के नेतृत्व में बिहार के लोग हमें एक बार और सेवा का मौका देंगे।”

ये भी पढ़ें:धर्मेंद्र प्रधान बिहार चुनाव के प्रभारी नियुक्त, केशव मौर्य को भी जिम्मेदारी

बिहार में अगले महीने विधानसभा चुनाव की घोषणा होने वाली है। भाजपा ने इसे देखते हुए गुरुवार को केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को चुनाव प्रभारी और यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य एवं गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष सीआर पाटिल को उप प्रभारी नियुक्त किया। पटना में शुक्रवार को होने वाली बैठक में बिहार भाजपा के प्रमुख नेता मौजूद रहेंगे।

ये भी पढ़ें:आरा विस सीट:20 साल तक BJP का रहा कब्जा, महागठबंधन और जनसुराज की अग्नि परीक्षा

बिहार की 243 विधानसभा सीटों पर होने वाले आगामी चुनाव में भाजपा नीतीश की पार्टी जेडीयू के अलावा लोजपा-आर, हम और आरएलएम के साथ गठबंधन में मिलकर लड़ रही है। बिहार एनडीए में फिलहाल सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है।