बीजेपी का चुनाव प्रभारी बनते ही धर्मेंद्र प्रधान का बिहार दौरा, पटना में कल अहम बैठक

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) का प्रभारी बनते ही केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ऐक्शन मोड में आ गए हैं। वह शुक्रवार को बिहार दौरे पर रहेंगे। इस दौरान पटना में वे भाजपा नेताओं की बिहार चुनाव को लेकर अहम बैठक में शामिल होंगे। इसमें वह पार्टी की संगठनात्मक तैयारियों और रणनीतियों की समीक्षा करेंगे। धर्मेंद्र प्रधान को भाजपा ने गुरुवार को ही बिहार में पार्टी का चुनाव प्रभारी नियुक्त किया है।

नई जिम्मेदारी मिलने के बाद प्रधान ने नई दिल्ली में गुरुवार को मीडिया से बातचीत में कहा, “मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम बीते 20 सालों से बिहार की सत्ता में हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की के सहयोग और विजन में और नीतीश के नेतृत्व में बिहार के लोग हमें एक बार और सेवा का मौका देंगे।”

बिहार में अगले महीने विधानसभा चुनाव की घोषणा होने वाली है। भाजपा ने इसे देखते हुए गुरुवार को केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को चुनाव प्रभारी और यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य एवं गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष सीआर पाटिल को उप प्रभारी नियुक्त किया। पटना में शुक्रवार को होने वाली बैठक में बिहार भाजपा के प्रमुख नेता मौजूद रहेंगे।