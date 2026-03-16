धनपशु, कुत्ता-बिल्ली, गाय-गोरू, 5 करोड़, 2 करोड़; राज्यसभा चुनाव पर पप्पू यादव ऐसा क्यों बोले
पप्पू यादव ने राज्यसभा चुनाव में विधायकों की खरीद फरोख्त का आरोप लगाया है। हालांकि, किसी गठबंधन का नाम नहीं लिया है पर विधायकों के बिकने का रेट बता दिया है।
Rajya Sabha Election Pappu Yadav: बिहार की पांच राज्यसभा सीटों के लिए आज 16 मार्च(सोमवार को) मतदान चल रहा है। इस बीच पूर्णिया के निर्दलीय सांसद और कांग्रेस नेता राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने राज्यसभा चुनाव में विधायकों की खरीद फरोख्त का आरोप लगाया है। हालांकि, किसी गठबंधन का नाम नहीं लिया है पर विधायकों के बिकने का रेट बता दिया है। कहा है कि धनपशुओं ने जीत के लिए विधायकों को कुत्ते-बिल्ली, गाय-गोरू की तरह खरीदा। कोई दो करोड़ में बिका तो कोई पांच करोड़ में।
राज्यसभा चुनाव के लिए मतदान की प्रक्रिया जारी है। एनडीए के सभी विधायकों ने वोट डाल दिया है। महागठबंधन के तीन विधायक गायब हैं। इस बीच पप्पू यादव चुनाव को लेकर ऐक्टिव हैं। उन्होंने राज्यसभा चुनाव में हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप लगाया है। कहा है कि इस चुनाव में जीत का आधार ही खरीद फरोख्त है। पटना में मीडिया से बात करते हुए पप्पू यादव ने बिकाउ विधायकों की तुलना जानवरों से कर दी।
कहा है कि राज्यसभा और विधान परिषद में धनपशु जाल फैलाते हैं अैर फफकि जन प्रतिनिधियों को खरीदते हैं और वे कुत्ते, बिल्ली, गाय की तरह से बेचते हैं। लोग दो करोड़, चार करोड़, पांच करोड़ में बिकते हैं। यह भी कहा कि जन प्रतिनिधियों को बिकने से फुर्सत नहीं है और जनता त्रस्त है। बिहार में बेटियां भी सुरक्षित नहीं हैं पर कोई देखने वाला नहीं है।
लेखक के बारे मेंSudhir Kumar
टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।और पढ़ें