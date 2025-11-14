Hindustan Hindi News
Dhaka Result LIVE: पवन कुमार या फैजल रहमान, ढाका में मतगणना जारी

संक्षेप: Dhaka Assembly Seat Result Live 2025: ढाका विधानसभा सीट पर आज वोटों की गिनती होगी। मतगणना खत्म होने के बाद यह साफ हो जाएगा कि इस सीट पर जनता ने किसे विजेता बनाया है। काउंटिंग के लिए यहां सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। इस सीट पर बीजेपी ने पवन कुमार जायसवाल को टिकट थमाया है। 

Fri, 14 Nov 2025 09:06 AMNishant Nandan लाइव हिन्दुस्तान, पटना
Dhaka Assembly Seat Result Live 2025: पूर्वी चंपारण की ढाका विधानसभा सीट पर दूसरे चरण के तहत 11 नवंबर को वोटिंग हुई थी। आज सुबह 8 बजे से यहां वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। मतगणना के बाद इस सीट से विजयी प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। इस सीट पर बीजेपी ने पवन कुमार जायसवाल को टिकट थमाया है। वहीं महागठबंधन में शामिल राजद (राष्ट्रीय जनता दल) ने यहां फैजल रहमान पर भरोसा जताया है। एल.बी. प्रसाद यहां से जनसुराज के प्रत्याशी हैं। इसके अलावा AIMIM ने यहं राणा रंजीत को टिकट थमा कर चुनावी दंगल को बेहद दिलचस्प कर दिया था।

Dhaka Assembly Seat Result Live 2025:

8:40 AM- Dhaka Resultl LIVE: बिहार में वोटों की गिनती जारी है। सुबह आठ बजे बैलट पेपर से वोटों की गिनती के बाद ईवीएम के वोटों की गिनती शुरू हुई है। चुनाव आयोग के मुताबिक मतगणना केंद्रों पर पहले रुझान की घोषणा लगभग 9 बजे तक हो सकती है, लेकिन उसकी साइट पर सुबह 9.30 बजे पहले राउंड की गिनती के नंबर बताए जाएंगे। ढाका सीट से बीजेपी के पवन कुमार जायसवाल आगे चल रहे हैं।

8.20 AM- Dhaka Result LIVE: बिहार में वोटों की गिनती शुरू हो गई है। मतगणना में सुबह 8 बजे पहले आधे घंटे पोस्टल बैलट की गिनती हुई। इसके बाद ईवीएम के मतों की गिनती 8.30 बजे से शुरू हुई। चुनाव आयोग के मुताबिक मतगणना केंद्रों पर पहले रुझान की घोषणा लगभग 9 बजे तक हो सकती है, लेकिन उसकी साइट पर सुबह 9.30 बजे पहले राउंड की गिनती के नंबर बताए जाएंगे।

ढाका विधानसभा सीट पर साल 2020 में हुए चुनाव में बीजेपी के पवन कुमार जायसावल ने बाजी मारी थी। इस चुनाव में पवन कुमार जायसवाल को कुल 99,792 वोट मिले थे। राष्ट्रीय जनता दल के फैजल रहमान को कुल 89,678 वोट मिले थे। इससे पहले साल 2015 में इस सीट पर हुए चुनाव में फैजल रहमान ने जीत हासिल की थी। ये शिवहर लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाली विधानसभा सीट है। 1952 में हुए चुनाव में यहां कांग्रेस के मौहम्मद एम. विजयी रहे थे।

ढाका उत्तर बिहार का एक व्यस्त कस्बा माना जाता है। यह भारत-नेपाल सीमा से सटा हुआ है। सिकरहना अनुमंडल का मुख्यालय होने की वजह से यह स्थानीय व्यापार का हब भी है। जिला मुख्यालय मोतिहारी से 28 किमी उत्तर-पूर्व में स्थित ढाका, मेहसी, बैरगनिया और सुगौली से सड़क मार्ग से जुड़ा है। यहां लोगों के लिए प्रधान अर्थव्यवस्था कृषि है। यहां की मुख्य फसलें धान, मक्का और गन्ना हैं। यहां युवाओं का पलायन एक बड़ी समस्या है।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
East Champaran Bihar Elections bihar election result अन्य..
