Dhaka Result LIVE: पवन कुमार या फैजल रहमान, ढाका में मतगणना जारी

संक्षेप: Dhaka Assembly Seat Result Live 2025: ढाका विधानसभा सीट पर आज वोटों की गिनती होगी। मतगणना खत्म होने के बाद यह साफ हो जाएगा कि इस सीट पर जनता ने किसे विजेता बनाया है। काउंटिंग के लिए यहां सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। इस सीट पर बीजेपी ने पवन कुमार जायसवाल को टिकट थमाया है।

Dhaka Assembly Seat Result Live 2025: पूर्वी चंपारण की ढाका विधानसभा सीट पर दूसरे चरण के तहत 11 नवंबर को वोटिंग हुई थी। आज सुबह 8 बजे से यहां वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। मतगणना के बाद इस सीट से विजयी प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। इस सीट पर बीजेपी ने पवन कुमार जायसवाल को टिकट थमाया है। वहीं महागठबंधन में शामिल राजद (राष्ट्रीय जनता दल) ने यहां फैजल रहमान पर भरोसा जताया है। एल.बी. प्रसाद यहां से जनसुराज के प्रत्याशी हैं। इसके अलावा AIMIM ने यहं राणा रंजीत को टिकट थमा कर चुनावी दंगल को बेहद दिलचस्प कर दिया था।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

Dhaka Assembly Seat Result Live 2025: 8:40 AM- Dhaka Resultl LIVE: बिहार में वोटों की गिनती जारी है। सुबह आठ बजे बैलट पेपर से वोटों की गिनती के बाद ईवीएम के वोटों की गिनती शुरू हुई है। चुनाव आयोग के मुताबिक मतगणना केंद्रों पर पहले रुझान की घोषणा लगभग 9 बजे तक हो सकती है, लेकिन उसकी साइट पर सुबह 9.30 बजे पहले राउंड की गिनती के नंबर बताए जाएंगे। ढाका सीट से बीजेपी के पवन कुमार जायसवाल आगे चल रहे हैं।

8.20 AM- Dhaka Result LIVE: बिहार में वोटों की गिनती शुरू हो गई है। मतगणना में सुबह 8 बजे पहले आधे घंटे पोस्टल बैलट की गिनती हुई। इसके बाद ईवीएम के मतों की गिनती 8.30 बजे से शुरू हुई। चुनाव आयोग के मुताबिक मतगणना केंद्रों पर पहले रुझान की घोषणा लगभग 9 बजे तक हो सकती है, लेकिन उसकी साइट पर सुबह 9.30 बजे पहले राउंड की गिनती के नंबर बताए जाएंगे।

ढाका विधानसभा सीट पर साल 2020 में हुए चुनाव में बीजेपी के पवन कुमार जायसावल ने बाजी मारी थी। इस चुनाव में पवन कुमार जायसवाल को कुल 99,792 वोट मिले थे। राष्ट्रीय जनता दल के फैजल रहमान को कुल 89,678 वोट मिले थे। इससे पहले साल 2015 में इस सीट पर हुए चुनाव में फैजल रहमान ने जीत हासिल की थी। ये शिवहर लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाली विधानसभा सीट है। 1952 में हुए चुनाव में यहां कांग्रेस के मौहम्मद एम. विजयी रहे थे।