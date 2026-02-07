Hindustan Hindi News
Hindi NewsBihar NewsDevrani caught Jethani with her lover on bed man hanged himself in girlfriend house
देवरानी ने जेठानी को प्रेमी संग बिस्तर पर पकड़ा, युवक ने प्रेमिका के घर में ही लगा दी फांसी

देवरानी ने जेठानी को प्रेमी संग बिस्तर पर पकड़ा, युवक ने प्रेमिका के घर में ही लगा दी फांसी

संक्षेप:

कटिहार जिले के मनिहारी में एक युवक ने अपनी प्रेमिका के घर पर ही आत्महत्या कर ली। दरअसल, देवरानी ने अपनी जेठानी को उस युवक के साथ बिस्तर पर पकड़ लिया था। पुलिस ने दोनों महिलाओं को हिरासत में ले लिया है।

Feb 07, 2026 04:59 pm ISTJayesh Jetawat हिन्दुस्तान, निज संवाददाता, मनिहारी (कटिहार)
बिहार के कटिहार जिले के मनिहारी में अवैध संबंध में आत्महत्या का मामला सामने आया है। देवरानी ने अपनी जेठानी को प्रेमी संग रात में बिस्तर पर देख लिया। फिर युवक ने प्रेमिका के कमरे में ही फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि पति के बाहर होने पर जेठानी ने अपने प्रेमी को घर पर बुलाया था। प्रथमदृष्ट्या यह आत्महत्या का मामला बताय जा रहा है। हालांकि, परिजन ने हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस ने फिलहाल दोनों देवरानी और जेठानी को हिरासत में ले लिया है। उनसे पूछताछ की जा रही है।

मृतक की पहचान बरारी थाना क्षेत्र के सुरजापुर वार्ड पंद्रह निवासी 25 वर्षीय विनायक पंडित के रूप में हुई है। उसने अपनी प्रेमिका के घर कुमारीपुर में खुदकुशी की। सूचना मिलते ही एसडीपीओ विनोद कुमार, थानाध्यक्ष पंकज आनंद, पुलिस निरीक्षक पप्पु कुमार फोरेंसिक टीम के साथ शनिवार को मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गए।

प्रेमिका आरती ने पुलिस को बताया कि बीते तीन सालों से विनायक से उसकी फोन पर बात होती थी। प्रेमी विनायक प्रेमिका आरती के प्यार में दिवाना हो गया था। आरती के कहने पर विनायक अक्सर बरारी से मनिहारी के कुमारीपुर पहुंच जाता था। आरती ने बताया कि शुक्रवार की रात उसके पति रोमित पंडित घर पर नहीं थे। इसी बीच विनायक ने उसे फोन किया और कहा कि वह उसके घर आ रहा है।

पकड़े जाने के बाद प्रेमिका ने प्रेमी को कमरे में बंद कर दिया

रात की लगभग 10 बजे वह बाइक से आरती के घर पहुंच गया। आरती और विनायक एक ही कमरे में सोने चले गए। इसी बीच आरती की देवरानी फुलो कुमारी ने दोनों प्रेमी युगल को हम बिस्तर होते देख लिया। आरती को लोकलाज का डर सताने लगा। वह खुद को फंसने से बचाने के लिए कमरे से बाहर निकल गई। फिर उसने विनायक को अंदर ही बंद कर कमरे के दरवाजे पर ताला मार दिया।

शनिवार की सुबह जब कमरे का ताला खोला तो विनायक फांसी के फंदा से लटका हुआ मिला। हंगामा होने के बाद पंचायत के प्रतिनिधियों और ग्रामीणों की मौके पर भीड़ जुट गई। मृतक विनायक की मां आशा देवी और पिता मिथलेश पंडित को ग्रामीणों ने घटना की सूचना दी।

माता-पिता और अन्य परिजन रोते बिलखते कुमारीपुर पहुंचे। उन्होंने प्रेमिका आरती पर बेटे की हत्या का आरोप लगाया। एसडीपीओ विनोद कुमार ने बताया कि प्रथमदृष्ट्या आत्महत्या का मामला लग रहा है। फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया है। घटना के सभी एंगल से जांच की जा रही है। दोनो महिला आरती और फुलो को गिरफ्तार कर लिया गया है। आगे की जांच में कुछ पाया गया तो उस अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

