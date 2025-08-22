मुखिया के देवर को गोलियों से भून डाला, प्रॉपर्टी डीलर था मृतक; बिहार के सीतामढ़ी में खूनी कांड

मुखिया के देवर की हत्या जमीन कारोबार व रुपये के लेन-देन में किए जाने की बात सामने आ रही है। पंचायत चुनाव में मुखिया रानी देवी के विरोध में मैदान में उतरी मुखिया प्रत्याशी के पति पर रुपये के लिए हत्या कराए जाने का आरोप लगाया जा रहा है।

बिहार के सीतामढ़ी में डुमरा थाना क्षेत्र के परसौनी मोड़ के समीप परोहा पंचायत की मुखिया रानी कुमारी के देवर मदन कुमार सिंह (35) को बाइक सवार बदमाशों ने गोलियों से भून डाला। उसेे सीने में तीन व पीठ में दो गोलियां लगी हैं। वह परसौनी वार्ड 11 निवासी बिहारी महतो का पुत्र था। मदन जमीन की खरीद-बिक्री के धंधे से जुड़ा था। पुलिस को घटनास्थल से आधा दर्जन खोखे मिले हैं। पुलिस के अनुसार वारदात को अंजाम देने के बाद हवाई फायरिंग करते हुए बाइक सवार तीनों बदमाश एनएच के रास्ते सोनबरसा की ओर भाग निकले।

गंभीर रूप से घायल मदन को लोगों ने शहर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना पर पहुंचे डुमरा थानाध्यक्ष अमरेन्द्र कुमार ने मामले की जांच शुरू कर दी है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। एसपी अमित रंजन व सदर एसडीपीओ -1 राजीव कुमार सिंह ने घटना के संबंध में परिजनों से पूछताछ की। पूछताछ के दौरान परिजनों ने जमीन के धंधे में रुपये के विवाद को लेकर एक व्यक्ति पर हत्या कराने का आरोप लगाया है। अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। पूर्व विधायक सुनील कुमार कुशवाहा भी अस्पताल में परिजनों से घटना की जानकारी ली। परिजनों के अनुसार, मदन गुरुवार शाम में नाश्ते के बाद किसी व्यक्ति के फोन कर बुलाने पर घर से निकला था।

संदिग्ध से पूछताछ डुमरा में सरेशाम मुखिया के देवर की हत्या जमीन कारोबार व रुपये के लेन-देन में किए जाने की बात सामने आ रही है। पंचायत चुनाव में मुखिया रानी देवी के विरोध में मैदान में उतरी मुखिया प्रत्याशी के पति पर रुपये के लिए हत्या कराए जाने का आरोप लगाया जा रहा है। इसके बाद पुलिस पूर्व प्रत्याशी के करीबी को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है।

फोन कर बुलाया था मृतक जमीन कारोबारी मदन कुमार सिंह की पत्नी राधा देवी ने सदर अस्पताल में पूछताछ के दौरान पुलिस को बताया कि विश्वनाथपुर निवासी सीमेंट व्यवसायी व पूर्व प्रत्याशी के पति से मदन ने चार लाख रुपये लिए थे। बताया गया कि चार लाख रुपये किसी जमीन के नाम पर लिए गए थे और उक्त जमीन को लेकर किसी प्रकार का विवाद चल रहा था। इसमें पूर्व प्रत्याशी के पति ने ही शाम में फोन कर मदन को बुलाया था।

इधर, घटना के बाद मुखिया समर्थक और परिजनों में काफी आक्रोश है। जैसे-जैसे लोगों को हत्या की सूचना मिली, वैसे-वैसे देर शाम तक अस्पताल में परिजन व समर्थक का अस्पताल पहुंचना शुरु हो गया था। देखते ही देखते में पूरा अस्पताल परिसर समर्थकों की भीड़ से पट गया था। इससे अस्पताल परिसर में अफरा-तफरी का माहौल बन गया था। इधर, अस्पताल में समर्थकों की उमड़ी भीड़ को देखते हुए पूरे अस्पताल परिसर को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया था। एसपी अमित रंजन ने स्वयं अस्पताल पहुंचकर परिजनों से पूछताछ की। वहीं सुरक्षा-व्यवस्था के मद्देनजर पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए। मदन कुमार सिंह को गोली मारकर सोनबरसा के रास्ते नेपाल की ओर भागे बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए पूरे जिले में नाकाबंदी कर तलाश शरू कर दी गई है।

मदन का कई लोगों से था विवाद, कोर्ट में करा रखा था सनहा मुखिया पति रघुनाथ सिंह ने बताया कि उनके भाई का कई लोगों से विवाद चल रहा था। लेकिन किससे विवाद था इसकी जानकारी नही है। उसने कई लोगों विरुद्ध न्यायालय में सनहा भी करा रखा था। न्यायालय से सनहा की कॉपी निकालने के बाद ही पता चलेगा कि किसके खिलाफ कराया गया था। रघुनाथ सिंह ने बताया कि अपाचे बाइक सवार तीन बदमाशों ताबड़तोड़ गोली मारी है। घटनास्थल के पास सीसीटीवी कैमरा भी लगा है। इसकी जांच के बाद गोली मारने वालों की पहचान हो सकती है।