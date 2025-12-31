भाभी से अवैध संबंध में देवर ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी; सल्फास खिलाने के बाद गला दबाया

संक्षेप: नीतीश का अपनी भाभी से अवैध संबंध था जिसे जूली ने देख लिया था और विरोध जताती थी। इसे लेकर हमेशा उसके साथ पति मारपीट करता था।

बिहार के पूर्णिया में एक सनकी देवर ने भाभी से अवैध संबंध में पत्नी की हत्या कर दी। अतरी थाना क्षेत्र के केवटी गांव में नीतीश कुमार ने अपने 25 वर्षीय पत्नी जुली कुमारी को पहले सल्फास की गोली खिलाई और फिर बाद में गला दबाकर हत्या कर दी। घटना मंगलवार के रात्रि की है। बेटी की मौत की सूचना मिलने के बाद मृतक के मायके वाले केवटी गांव पहुंचे और इसकी जानकारी अतरी थाना को दी। पुलिस पहुंची और मृतक के पति नितीश कुमार को गिरफ्तार कर लिया। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मगध मेडिकल कॉलेज भेज दिया।

नीतीश का अपने भाभी से था अवैध संबंध मृतक जुली कुमारी की मां लीला देवी ने बताया कि उसके दामाद नीतीश का अपनी भाभी से अवैध संबंध था और मेरी बेटी देख ली थी और इसका विरोध जताती थी। इसे लेकर हमेशा मेरी बेटी के साथ मारपीट करता था और अंत में मेरी बेटी को पहले जहर दिया और जब नहीं मरी तो उसका गला दबाकर हत्या कर दिया। घटनास्थल से सल्फास गोली की पैकेट बरामद किया गया है।

पुत्री जन्म देने के बाद मारपीट करने लगा था जूली की मां बताई कि शादी के बाद बेटी ने एक पुत्री को जन्म दिया जिसके बाद दामाद नीतीश कुमार हमेशा पत्नी के साथ मारपीट करता था। उसने बच्ची को भी कई बार मारने का प्रयास किया। हम लोगों ने दामाद को समझाने का बहुत प्रयास किया लेकिन वह कहता था हम जिसके साथ रहते हैं उसी के साथ रहेंगे और अंत में उसने मेरी बेटी की हत्या ही कर दी।