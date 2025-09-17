भाभी के एक इनकार पर फूटा देवर का गुस्सा, दबिया से चेहरे और गले पर हमला कर मार डाला; बिहार में कांड

विरोध करने पर देवर और भाभी के बीच विवाद हुआ। मगर इस बीच भाभी घर से बाहर आंगन के समीप आ गयी थी। इसी दौरान पीछे से देवर ने लोहा की दबिया लेकर अपनी भाभी के गले-चेहरे पर लगातार 10 बार वार किया।

बिहार में भाभी को अपने देवर से एक बात के लिए ना कहना भारी पड़ गया। आरोप है कि महिला इनकार करने के बाद उसके देवर ने बेरहमी से उसकी हत्या कर दी। घटना कटिहार जिले की है। यहां मुफस्सिल थाना क्षेत्र के छीटाबाड़ी में देवर ने अपनी भाभी की हत्या कर दी। थानाध्यक्ष शशि रंजन ने बताया कि मृतका चांदनी देवी के परिजनों का कहना है कि चांदनी का पति कमाता है, जबकि उसका देवर कोई काम नहीं करता है। वह अपने भाई से हमेशा पैसे की मांग करता रहता था।

भाई पैसा भी देता था। जब उसके भाई की कमाई कम होती तो पैसा नहीं दे पाता था। घर की आर्थिक स्थिति बेहतर नहीं रहने के कारण चांदनी अपने पति से देवर को पैसे देने से मना करती थी। पिछले दिनों भी पैसे नहीं देने व अन्य घरेलू विवाद के कारण उसने भाभी पर कुदाल फेंककर हमला किया था। भाई के मना करने पर भाभी ने पुलिस से शिकायत नहीं की थी। मंगलवार को भाई घर पर नहीं था। भाभी अकेली थी।