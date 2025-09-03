devar killed bhabhi after she denied to give food in patna punpun भाभी ने खाना देने से कर दिया इनकार, पटना में देवर ने खंती से पीट-पीटकर मार डाला, Bihar Hindi News - Hindustan
Hindi NewsBihar Newsdevar killed bhabhi after she denied to give food in patna punpun

भाभी ने खाना देने से कर दिया इनकार, पटना में देवर ने खंती से पीट-पीटकर मार डाला

दौलतपुर गांव निवासी नंदकुमार सिंह की पत्नी संजू देवी घर में खाना बना रही थी। तभी उसका छोटा देवर छोटन खेत से काम कर घर पहुंचा। उसने भाभी संजू से खाना मांगा। संजू ने खाना देने से इनकार करते हुए खुद से खाना लेकर खाने की बात कही। इसी बात पर आरोपित आक्रोशित हो गया।

Nishant Nandan हिन्दुस्तान प्रतिनिधि, पटनाWed, 3 Sep 2025 05:51 AM
पटना में खाना देने से मना करने पर देवर ने अपनी भाभी को मार डाला। पुनपुन में गौरीचक थाने के दौलतपुर गांव निवासी राजकुमार सिंह उर्फ छोटन ने खाना देने से मना करने पर अपनी भाभी संजू देवी (45) की खंती से पीटकर हत्या कर दी। व्यस्त होने के कारण खुद से खाना लेने की बात कहने पर वह खफा हो गया। उसके बाद लोहे की खंती से भाभी पर हमला कर दिया। घटना के बाद गंभीर रूप से जख्मी संजू देवी को पटना के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज के क्रम में उसकी मौत हो गई। घटना के बाद राजकुमार मौके से फरार हो गया। इस मामले में गौरीचक थाने में मृतका के दूसरे देवर जयकुमार सिंह में अपने भाई राजकुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है।

इसके अनुसार दौलतपुर गांव निवासी नंदकुमार सिंह की पत्नी संजू देवी घर में खाना बना रही थी। तभी उसका छोटा देवर छोटन खेत से काम कर घर पहुंचा। उसने भाभी संजू से खाना मांगा। संजू ने खाना देने से इनकार करते हुए खुद से खाना लेकर खाने की बात कही। इसी बात पर आरोपित आक्रोशित हो गया। घर में रखे लोहे की खंती से पीट-पीटकर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया। रोने की आवाज सुनकर घर में मौजूद लोग दौड़कर वहां पहुंचे, जिन्हें देख आरोपित वहां से फरार हो गया।

घटना के समय महिला के पति खेत में थे। जानकारी मिलते ही वह घर पहुंचे और आनन-फानन में जख्मी पत्नी को घर के अन्य सदस्यों के साथ लेकर पटना के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया। जहां इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई। परिजनों ने इसकी सूचना स्थानीय थाने को दी। गौरीचक पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए एनएमसीएच भेज दिया। पुलिस ने घर से लोहे की खंती को बरामद कर लिया है।

आरोपित देवर की गिरफ्तारी के लिए पुलिस संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। गौरीचक थानाध्यक्ष कृष्ण कुमार ने बताया कि मृतक महिला के दूसरे देवर जयकुमार सिंह ने थाने में अपने छोटे भाई राजकुमार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी है। पुलिस घटना की जांच कर रही है।

