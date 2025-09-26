विधवा भाभी के साथ देवर ने किया गंदा काम, बिस्तर पर अकेली देख कपड़े फाड़ा और... एफआईआर दर्ज

विधवा ने बताया कि उसका देवर जनक देव यादव उसे अकेला पाकर छेड़छाड़ करता है। अवैध संबंध बनाने का दबाव देता है। ऐसा नहीं करने पर जान मारने की धमकी देता है।

बिहार के बेतिया में एक बदमाश देवर ने विधवा भाभी के साथ गंदा काम किया। घटना नौतन थाना क्षेत्र के एक गांव की है। घर में अकेली सोई विधवा भाभी से देवर ने दुष्कर्म के प्रयास की घटना को अंजाम दिया। मना करने पर बदमाश ने जान से मार देने की धमकी दी। घटना 15 सितंबर की है। मामले को पंचायत में निपटाने की कोशिश की गई। इस वजह से महिला ने विलंब से नौतन थाना पहुँच एफआईआर दर्ज कराई है ।

सदर एसडीपीओ टू रजनीश कांत प्रियदर्शी ने बताया कि एक महिला की शिकायत पर नौतन थाना में जनक देव यादव के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की गई है। नौतन थाना की पुलिस मामले की जांच कर रही है। जांच में दोषी पाए गए व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाएगा। एफआईआर में महिला ने बताया है कि उसका देवर जनक देव यादव उसे अकेला पाकर छेड़छाड़ करता है। अवैध संबंध बनाने का दबाव देता है। ऐसा नहीं करने पर जान मारने की धमकी देता है।

15 सितंबर की रात वह घर में सोई थी। उसी दौरान अचानक देवर घर में घुस गया और मुंह दबा कपड़े फाड़ अर्धनग्न कर दुष्कर्म का प्रयास करने लगा। शोर मचाने पर धमकी दिया की शिकायत करोगी तो चाकू से गला रेत शव को नदी में फेंक देंगे। उसके बाद आरोपी फरार हो गया।