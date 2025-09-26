Devar dirty act with widow bhabhi tore her clothes seeing alone on bed tried to rape FIR Bettiah Bihar विधवा भाभी के साथ देवर ने किया गंदा काम, बिस्तर पर अकेली देख कपड़े फाड़ा और... एफआईआर दर्ज, Bihar Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsDevar dirty act with widow bhabhi tore her clothes seeing alone on bed tried to rape FIR Bettiah Bihar

विधवा भाभी के साथ देवर ने किया गंदा काम, बिस्तर पर अकेली देख कपड़े फाड़ा और... एफआईआर दर्ज

विधवा ने बताया कि उसका देवर जनक देव यादव उसे अकेला पाकर छेड़छाड़ करता है। अवैध संबंध बनाने का दबाव देता है। ऐसा नहीं करने पर जान मारने की धमकी देता है।

Sudhir Kumar Fri, 26 Sep 2025 02:20 PM
share Share
Follow Us on
विधवा भाभी के साथ देवर ने किया गंदा काम, बिस्तर पर अकेली देख कपड़े फाड़ा और... एफआईआर दर्ज

बिहार के बेतिया में एक बदमाश देवर ने विधवा भाभी के साथ गंदा काम किया। घटना नौतन थाना क्षेत्र के एक गांव की है। घर में अकेली सोई विधवा भाभी से देवर ने दुष्कर्म के प्रयास की घटना को अंजाम दिया। मना करने पर बदमाश ने जान से मार देने की धमकी दी। घटना 15 सितंबर की है। मामले को पंचायत में निपटाने की कोशिश की गई। इस वजह से महिला ने विलंब से नौतन थाना पहुँच एफआईआर दर्ज कराई है ।

सदर एसडीपीओ टू रजनीश कांत प्रियदर्शी ने बताया कि एक महिला की शिकायत पर नौतन थाना में जनक देव यादव के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की गई है। नौतन थाना की पुलिस मामले की जांच कर रही है। जांच में दोषी पाए गए व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाएगा। एफआईआर में महिला ने बताया है कि उसका देवर जनक देव यादव उसे अकेला पाकर छेड़छाड़ करता है। अवैध संबंध बनाने का दबाव देता है। ऐसा नहीं करने पर जान मारने की धमकी देता है।

ये भी पढ़ें:देवर-भाभी ने खेला खूनी खेल, 2 लाख देकर छोटे भाई ने बड़े को मरवा दी गोली

15 सितंबर की रात वह घर में सोई थी। उसी दौरान अचानक देवर घर में घुस गया और मुंह दबा कपड़े फाड़ अर्धनग्न कर दुष्कर्म का प्रयास करने लगा। शोर मचाने पर धमकी दिया की शिकायत करोगी तो चाकू से गला रेत शव को नदी में फेंक देंगे। उसके बाद आरोपी फरार हो गया।

ये भी पढ़ें:आम का पेड़ काटने से रोका तो देवर-भाभी को मार दी गोली, बिहार में बड़ा कांड

महिला ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि देवर की करतूत पर शिकायत की तो घर में पंचायत हुई। परिवार के लोगों ने लोक लाज का हवाला दिया। लेकिन देवर अपनी गलती मानने को तैयार नहीं हुआ। उसने जान से मारने की धमकी दी। पीड़िता ने पुलिस से आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है और पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगाई है। डीएसपी ने कहा है कि आरोपी की तलाश की जा रही है। महिला के आरोपों की की छानबीन गहनता के साथ की जा रही है।

ये भी पढ़ें:भाभी के एक इनकार पर देवर आगबबूला, दबिया से चेहरे और गले पर हमला कर मार डाला
ये भी पढ़ें:भाभी ने खाना देने से कर दिया इनकार, पटना में देवर ने खंती से पीट-पीटकर मार डाला
ये भी पढ़ें:मार दो वरना तलाक दे दूंगा, भाभी से देवर की हत्या पति ने कराई;मर्डर केस का खुलासा
ये भी पढ़ें:देवर पर फिदा थी भाभी, शादी के बाद भी चाहती थी पहले वाला प्यार; इनकार पर काट डाला
ये भी पढ़ें:देवर संग भाभी उड़ा रही थी मौज, देखकर पति का खून खौला; सगे भाई को मार डाला