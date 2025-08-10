रक्षाबंधन मनाकर लौट रहे देवर-भाभी की मौत; कैमूर में वाहन ने बाइक को रौंदा, परिवार में कोहराम

ऋषिकेश अपने भाभी को उनके मायके धड़हर गांव से राखी बांधवाकर घर वापस आ रहे थे। इस दौरान अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। घटनास्थल पर ही दोनों की मौत हो गई। शवों को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भभुआ भेजा गया है। पुलिस मामले की जांच में जुट है।

कैमूर जिले के मोहनियां में रक्षाबंधन पर दर्दनाक हादसा हुआ। जब सड़क दुर्घटना में देवर-भाभी की मौत हो गई। घटना दुर्गावती थाना क्षेत्र के कर्मनाशा चांद नहर पथ के पिपरी गांव के पास की है। मृतकों की पहचान ऋषिकेश राय (25 वर्ष) और उसकी भाभी लक्ष्मीना देवी (30 वर्ष) के तौर पर हुई है। मृतक के बड़े भाई लक्की राय ने बताया कि रक्षाबंधन पर लक्ष्मीना देवी अपने छोटे देवर ऋषिकेश को लेकर अपने मायके राखी बांधने गई थीं। वापस लौटते समय चांद नहर के पास किसी अज्ञात वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों नहर में गिर गए।

