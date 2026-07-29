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खाना परोसने के दौरान भाभी से हुआ विवाद, देवर ने सिर धड़ कर अलग कर दिया; बिहार में रोंगटे खड़ी कर देने वाली वारदात

By Nishant Nandan
हिन्दुस्तान टीम, जहानाबाद
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देवर को सिर्फ इस बात पर गुस्सा आ गया कि खाना परोसते वक्त भाभी के हाथों में थोड़ी मिट्टी लगी थी। बस इसी लेकर देवर ने उनसे झगड़ा शुरू कर दिया। इस झगड़े का अंजाम रोंगटे खड़े कर देने वाला होगा। ऐसा किसी ने भी नहीं सोचा था। 

Jahanabad devar killed bhabhi
महिला की हत्या के बाद घर के बाहर बैठे शोकाकुल परिजन

यूं तो देवर-भाभी का रिश्ता बेहद ही प्यारा और घर में हंसी-मजाक का होता है। लेकिन बिहार के जहानाबाद में एक देवर इतना बड़ी हैवान बन गया कि उसने मामूली सी बात पर गुस्सा होकर अपनी भाभी का सिर धड़ से अलग कर दिया। इस वारदात के बारे में जिसने भी सुना उसके रोंगटे खड़े हो गए हैं। जानकारी के मुताबिक, जहानाबाद जिला अंतर्गत परसबिगहा थाना क्षेत्र के चैनपुरा इमादपुर गांव में बुधवार की सुबह लगभग नौ बजे धारदार हथियार से गला काटकर सनकी देवर ने अपने भाभी की हत्या कर दी। मालूम हो कि सनकी देवर कुणाल कुमार के छोड़कर परिवार के अन्य सदस्य धान रोपने के लिए खेत में गए हुए थे।

कहा जा रहा है कि इस दौरान कुणाल ने अपनी भाभी से खाना मांगा। उसकी भाभी अंशु थाली में देवर को खाना परोसने गई थीं। खाना परोसने के दौरान भाभी के हाथ में कुछ मिट्टी लगी हुई थी। जिस पर देवर-भाभी का मामूली विवाद हुआ। विवाद के बाद सनकी देवर गुस्से में लाल हो गया। उसने अपनी भाभी को जमीन पर पटक दिया और फिर उनसे मारपीट करने लगा।

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इसके बाद उसने पास में रखा गंडासी से भाभी का सिर काट कर उसे धड़ से अलग कर दिया। इस हमले में 22 वर्षीय अंशु कुमारी की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घटना के बाद आरोपी देवर मौका-ए-वारदात स फरार हो गया। इस सनसनीखज मर्डर की सूचना जंगल में आग की तरफ फैल गई और लोग घटना स्थल पर जुट गए। घटना की जानकारी स्थानीय थाने की पुलिस को भी मिली।

सूचना मिलने के बाद पुलिस ने घटनास्थल पहुंचकर जांच में जुट गई। तत्काल पुलिस ने सनकी देवर को गिरफ्तार कर लिया है। एक साल पहले ही अंशु की शादी धर्मेंद्र कुमार के साथ हुई थी। घटना की जानकारी मायके वालों को दी गई है। मृतका का मायका अरवल जिले के मानिकपुर थाना अंतर्गत गोनपुरा गांव में हैं।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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