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बिहार में मानसून के बावजूद सूखे का खतरा, 52 फीसदी कम बारिश; सिर्फ 4% धान की रोपनी

Nishant Nandan हिन्दुस्तान, पटना
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बिहार में अब सूखे का खतरा मंडराने लगा है। जाहिर है इससे किसान बेहद ही चिंतित हैं। हालत यह है कि सुपौल, सीवान, शेखपुरा, सहरसा, नवादा, नालंदा, लखीसराय, खगड़िया, कटिहार, जहानाबाद, पूर्वी चम्पारण, गयाजी, पूर्वी चम्पारण, बक्सर, भोजपुर में धान की रोपनी तक शुरू नहीं हो सकी है। 

बिहार में मानसून के बावजूद सूखे का खतरा, 52 फीसदी कम बारिश; सिर्फ 4% धान की रोपनी

बिहार में मानसून को आए 25 दिन बीत जाने के बावजूद बारिश की भारी कमी बनी हुई है। राज्य के कई जिलों में औसत से बहुत कम बारिश अब तक दर्ज की गई है। भीषण गर्मी का असर अधिकांश जिलों मं दिख रहा है। हालत है कि सामान्य से 52 फीसदी कम बारिश होने के कारण राज्य में सूखे के काले बादल मंडरा रहे हैं। किसानों की चिंताएं बढ़ गई हैं और कृषि विभाग ने वैकल्पिक फसल योजना की तैयारी शुरू कर दी है। बारिश नहीं होने का असर सबसे अधिक धान की खेती पर हो रहा है। सरकार की ओर से तय लक्ष्य की तुलना में तीन जुलाई तक मात्र 77 फीसदी ही धान का बिचड़ा गिर सका है। जबकि रोपनी चार फीसदी हुई है। वैकल्पिक फसल के रूप में मक्के की खेती भी 33 फीसदी ही हो पाई है। अगर मानसून सक्रिय होता तो अब तक धान का बिचड़ा शत-प्रतिशत गिर चुका होता। रोपनी में भी तेजी आती। कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार बारिश की कमी और देर से रोपनी होने की स्थिति में राज्य में धान की पैदावार पर असर हो सकता है।

मौसमविदों का कहना है कि मानसून के कमजोर तेवर की वजह से बादलों की बेरुखी बनी हुई है। जुलाई में बारिश के कुछ चक्र आएंगे। राज्यभर में अबतक औसत बारिश 207.3 मिमी होनी चाहिए थी पर मात्र 98.5 मिमी ही हुई है। इस लिहाज से कुल 52 प्रतिशत की कमी है। राज्य का कोई ऐसा जिला नहीं है, जहां बारिश की कमी नहीं हो। मौसम विज्ञान केंद्र के आंकड़ों के विश्लेषण से पता चला है कि राज्य के 27 जिलों में यह कमी 50 प्रतिशत से 81 प्रतिशत तक बनी हुई है। नौ जिलों में 20 से 50 प्रतिशत के बीच जबकि दो जिलों में 20 प्रतिशत तक की कमी है।

घाघ की कहावतें भी कर रहीं इशारा

घाघ की कहावतें भी किसानों के संकट की ओर इशारा कर रही हैं। आदि न बरसे आर्द्रा, हस्त न बरसे निदान, कहें घाघ सुन घाघनी, भए किसान पिसान।’ मतलब यह कि आर्द्रा नक्षत्र अगर शुरुआत में और हस्त नक्षत्र समाप्ति पर हो और पानी न बरसे तो किसान समस्याओं में पिस जाता है। सूबे में रोहिणी नक्षत्र में बारिश की कमी ने किसानों को पहले ही काफी परेशान किया। अब आर्द्रा नक्षत्र में बारिश भी कमी दोहरा मार दे रही है। बारिश की कमी के कारण सब्जियों की खेती भी प्रभावित होने लगी है। पटना के किसान सलाहकार राजाराम सिंह बताते हैं कि पटना के पूर्वी हिस्से में हल्का-फुल्का पानी हुआ है।

20 जिलों में अब तक धान की रोपनी शुरू नहीं

धान का बिचड़ा देरी से गिरने के कारण रोपनी में तेजी नहीं आ पाई है। जबकि इस मौसम में औसत बारिश होती तो कम से कम लक्ष्य का एक चौथाई रोपनी हो जाती। इस वर्ष 37 लाख 77 हजार 471 हेक्टेयर में धान की रोपनी का लक्ष्य तय है। मात्र चार फीसदी ही रोपनी हो सकी है। दरभंगा में 17 फीसदी, कटिहार में 20 फीसदी, मधुबनी में 21 फीसदी रोपनी हुई है। सुपौल, सीवान, शेखपुरा, सहरसा, नवादा, नालंदा, लखीसराय, खगड़िया, कटिहार, जहानाबाद, पूर्वी चम्पारण, गयाजी, पूर्वी चम्पारण, बक्सर, भोजपुर, भागलपुर, भभुआ, बांका, औरंगाबाद और अरवल में अब तक धान की रोपनी शुरू नहीं हो सकी है।

रोपनी में देर हुई तो पैदावार पर असर होगा : विशेषज्ञ

कृषि वैज्ञानिक डॉ. प्रकाश सिंह ने कहा कि लंबी अवधि वाली धान की वेराईटी को रोहिणी नक्षत्र में ही गिरा दिया जाता है। इससे बेहतर पैदावार होती है। कम दिनों वाली वेराइटी के धान का बिचड़ा जून-जुलाई में गिरता है। बारिश नहीं होने के कारण धान का बिचड़ा बचाने में किसानों को परेशानी हो रही है। रोपनी देरी से हुई तो धान के पैदावार पर असर होगा।

कृषि विभाग की तैयारी

कृषि विभाग ने कम बारिश की स्थिति में वैकल्पिक फसल योजना की तैयारी कर रहा है। किसानों को मक्का, अरहर, राई सहित वैकल्पिक फसलों के लिए मुफ्त बीज उपलब्ध कराये जायेंगे। धान की सीधी बुआई के लिए लिए किसानों को प्रोत्साहित किया जायेगा। इस वर्ष दो लाख 71 हजार 442 हेक्टेयर में मक्का की खेती का लक्ष्य तय है। इसमें अब तक 89 हजार 837 हेक्टेयर इलाके में मक्का की खेती हो सकी है जो लक्ष्य का 33 फीसदी है।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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