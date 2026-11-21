सोशल मीडिया के विज्ञापनों के झांसे में आकर बिना चिकित्सकीय सलाह के गोरापन बढ़ाने वाली क्रीम का इस्तेमाल उन्हें किडनी की बीमारी तक पहुंचा रहा है।

पटना, मुख्य संवाददाता। चंद दिनों में गोरा होने की चाहत महिलाओं की सेहत पर भारी पड़ रही है। सोशल मीडिया के विज्ञापनों के झांसे में आकर बिना चिकित्सकीय सलाह के गोरापन बढ़ाने वाली क्रीम का इस्तेमाल उन्हें किडनी की बीमारी तक पहुंचा रहा है।

पीएमसीएच, आईजीआईएमएस और एम्स पटना के नेफ्रोलॉजी विभागों की ओपीडी में हर महीने ऐसी आठ से दस महिला मरीज पहुंच रही हैं, जिन्हें क्रीम के इस्तेमाल के बाद किडनी संबंधी परेशानी हुई है। जांच के दौरान इन मरीजों ने बताया कि उन्होंने ऑनलाइन खरीदारी की साइटों से क्रीम मंगाकर इस्तेमाल की थी।

पिछले दो वर्षों में ऐसे मामलों में बढ़ोतरी हुई है। पीएमसीएच के नेफ्रोलॉजी विभाग के डॉ. गोपाल प्रसाद ने बताया कि हर महीने ऐसी महिला मरीज सामने आ रही हैं। इनमें शादी के उद्देश्य से गोरा दिखने की चाहत रखने वाली महिलाओं की संख्या अधिक है। किशोरियों और किशोरों में भी ऐसी क्रीम के इस्तेमाल का चलन बढ़ रहा है। सोशल मीडिया पर विज्ञापन देखकर लोग बिना किसी विशेषज्ञ की सलाह के इनका इस्तेमाल कर रहे हैं।

दुल्हनों के मेकअप में भी इस्तेमाल दुल्हनों को खास लुक देने के लिए कई ब्यूटी पार्लरों में मेकअप के दौरान भी ऐसी क्रीम का धड़ल्ले से इस्तेमाल किया जा रहा है। रसायनयुक्त क्रीम को लंबे समय तक चेहरे पर लगाने से त्वचा के साथ शरीर के दूसरे अंगों पर भी प्रतिकूल असर पड़ सकता है। नेफ्रोलॉजिस्ट डॉ. हेमंत कुमार ने बताया कि हाल में शादी करने वाली कई ऐसी महिला मरीज भी अस्पताल पहुंच रही हैं, जिनकी किडनी पर गलत क्रीम के इस्तेमाल का असर पड़ा है।

क्या कहते हैं एक्सपर्ट गोरा करने वाली कई क्रीमों में मौजूद रसायन त्वचा के जरिये शरीर में पहुंचकर किडनी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। मरीजों से पूछताछ में क्रीम के इस्तेमाल की बात सामने आ रही है। महिलाओं को ऐसी क्रीमों के इस्तेमाल से बचना चाहिए। -डॉ. राकेश कुमार तिवारी, किडनी रोग विशेषज्ञ, आईजीआईएमएस

क्रीम में मौजूद रसायन ऐसे पहुंचाते हैं नुकसान ● गोरापन देने वाली कई क्रीमों में पारा यानी मरकरी मिलाया जाता है। त्वचा पर लगाने से यह शरीर में प्रवेश कर सकता है और किडनी की कार्यक्षमता को नुकसान पहुंचा सकता है।

● कुछ क्रीमों में मौजूद रसायनों से मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी जैसी बीमारी हो सकती है। इसमें किडनी में सूजन आ जाती है और पेशाब के जरिये शरीर का जरूरी प्रोटीन बाहर निकलने लगता है।

● गोरा करने का दावा करने वाली कुछ क्रीमों में हाइड्रोक्विनोन और स्टेरॉयड की मात्रा अधिक होती है। लंबे समय तक इनके इस्तेमाल से त्वचा और किडनी पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है।

महत्वपूर्ण सुझाव ● गोरापन बढ़ाने का दावा करने वाली क्रीमों के इस्तेमाल से बचें।

● बिना लेबल और सामग्री की जानकारी के खुले में बिकने वाली क्रीम न खरीदें।

● सोशल मीडिया पर तुरंत निखार देने का दावा करने वाली क्रीमों के झांसे में न आएं।

● क्रीम खरीदने से पहले उसके पैकेट पर लिखी सामग्री और जरूरी जानकारियां पढ़ें।