काम की बात: जल्द गोरा होने की चाहत सेहत पर भारी, स्मार्ट बनाने वाली क्रीम केमिकल से किडनी को नुकसान
सोशल मीडिया के विज्ञापनों के झांसे में आकर बिना चिकित्सकीय सलाह के गोरापन बढ़ाने वाली क्रीम का इस्तेमाल उन्हें किडनी की बीमारी तक पहुंचा रहा है।
पटना, मुख्य संवाददाता। चंद दिनों में गोरा होने की चाहत महिलाओं की सेहत पर भारी पड़ रही है। सोशल मीडिया के विज्ञापनों के झांसे में आकर बिना चिकित्सकीय सलाह के गोरापन बढ़ाने वाली क्रीम का इस्तेमाल उन्हें किडनी की बीमारी तक पहुंचा रहा है।
पीएमसीएच, आईजीआईएमएस और एम्स पटना के नेफ्रोलॉजी विभागों की ओपीडी में हर महीने ऐसी आठ से दस महिला मरीज पहुंच रही हैं, जिन्हें क्रीम के इस्तेमाल के बाद किडनी संबंधी परेशानी हुई है। जांच के दौरान इन मरीजों ने बताया कि उन्होंने ऑनलाइन खरीदारी की साइटों से क्रीम मंगाकर इस्तेमाल की थी।
पिछले दो वर्षों में ऐसे मामलों में बढ़ोतरी हुई है। पीएमसीएच के नेफ्रोलॉजी विभाग के डॉ. गोपाल प्रसाद ने बताया कि हर महीने ऐसी महिला मरीज सामने आ रही हैं। इनमें शादी के उद्देश्य से गोरा दिखने की चाहत रखने वाली महिलाओं की संख्या अधिक है। किशोरियों और किशोरों में भी ऐसी क्रीम के इस्तेमाल का चलन बढ़ रहा है। सोशल मीडिया पर विज्ञापन देखकर लोग बिना किसी विशेषज्ञ की सलाह के इनका इस्तेमाल कर रहे हैं।
दुल्हनों के मेकअप में भी इस्तेमाल
दुल्हनों को खास लुक देने के लिए कई ब्यूटी पार्लरों में मेकअप के दौरान भी ऐसी क्रीम का धड़ल्ले से इस्तेमाल किया जा रहा है। रसायनयुक्त क्रीम को लंबे समय तक चेहरे पर लगाने से त्वचा के साथ शरीर के दूसरे अंगों पर भी प्रतिकूल असर पड़ सकता है। नेफ्रोलॉजिस्ट डॉ. हेमंत कुमार ने बताया कि हाल में शादी करने वाली कई ऐसी महिला मरीज भी अस्पताल पहुंच रही हैं, जिनकी किडनी पर गलत क्रीम के इस्तेमाल का असर पड़ा है।
क्या कहते हैं एक्सपर्ट
गोरा करने वाली कई क्रीमों में मौजूद रसायन त्वचा के जरिये शरीर में पहुंचकर किडनी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। मरीजों से पूछताछ में क्रीम के इस्तेमाल की बात सामने आ रही है। महिलाओं को ऐसी क्रीमों के इस्तेमाल से बचना चाहिए। -डॉ. राकेश कुमार तिवारी, किडनी रोग विशेषज्ञ, आईजीआईएमएस
क्रीम में मौजूद रसायन ऐसे पहुंचाते हैं नुकसान
● गोरापन देने वाली कई क्रीमों में पारा यानी मरकरी मिलाया जाता है। त्वचा पर लगाने से यह शरीर में प्रवेश कर सकता है और किडनी की कार्यक्षमता को नुकसान पहुंचा सकता है।
● कुछ क्रीमों में मौजूद रसायनों से मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी जैसी बीमारी हो सकती है। इसमें किडनी में सूजन आ जाती है और पेशाब के जरिये शरीर का जरूरी प्रोटीन बाहर निकलने लगता है।
● गोरा करने का दावा करने वाली कुछ क्रीमों में हाइड्रोक्विनोन और स्टेरॉयड की मात्रा अधिक होती है। लंबे समय तक इनके इस्तेमाल से त्वचा और किडनी पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है।
महत्वपूर्ण सुझाव
● गोरापन बढ़ाने का दावा करने वाली क्रीमों के इस्तेमाल से बचें।
● बिना लेबल और सामग्री की जानकारी के खुले में बिकने वाली क्रीम न खरीदें।
● सोशल मीडिया पर तुरंत निखार देने का दावा करने वाली क्रीमों के झांसे में न आएं।
● क्रीम खरीदने से पहले उसके पैकेट पर लिखी सामग्री और जरूरी जानकारियां पढ़ें।
● क्रीम लगाने के बाद पेशाब में झाग आने, पैरों और आंखों में सूजन, बिना वजह थकान, शरीर में दर्द या हाथ-पैरों में कंपकंपी जैसे लक्षण दिखें तो किडनी रोग विशेषज्ञ से संपर्क करें।
लेखक के बारे मेंSudhir Kumar
टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।और पढ़ें