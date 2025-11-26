जो करना है करेंगे, डेरा खाली नहीं करेंगे; राबड़ी आवास पर नीतीश सरकार को RJD का अल्टीमेटम

संक्षेप: Rabri Awas: लालू एवं तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी ने नीतीश सरकार को अल्टीमेटम दिया है कि वह जो करना है करेंगे, लेकिन राबड़ी आवास खाली नहीं करेंगे। दरअसल, सरकार ने राबड़ी देवी के मौजूदा सरकारी आवास को बदलकर उन्हें पटना में नया बंगला आवंटित किया है।

Rabri Awas: बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री एवं राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की पत्नी राबड़ी देवी के सरकारी आवास बदले जाने पर सियासत गर्माई हुई है। अब आरजेडी ने नीतीश सरकार को अल्टीमेटम दे दिया है कि जो करना है करेंगे, लेकिन डेरा (10 सर्कुलर रोड स्थित राबड़ी आवास) खाली नहीं किया जाएगा। दरअसल, बीते 19 साल से यह बंगला राबड़ी को आवंटित था जिसमें लालू परिवार रहता आया है। हाल ही में राज्य में एनडीए की नई सरकार के गठन के बाद उन्हें पटना के 39, हार्डिंग रोड स्थित नया सरकारी आवास अलॉट कर दिया गया है, जिससे लालू-राबड़ी को 10 सर्कुलर रोड वाला आवास खाली करना पड़ेगा।

आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष मंगनीलाल मंडल ने बुधवार को मीडिया से बातचीत में इसे द्वेषपूर्ण राजनीति बताया। उन्होंने कहा कि सरकार के मन में लालू यादव और राबड़ी देवी के प्रति जहर बैठा हुआ है। बंगला खाली करवाने का भी यही कारण है। उन्होंने कहा कि हार्डिंग रोड वाले बंगले को विधान परिषद में विपक्ष के नेता के लिए कर्णांकित किया गया है, यह तर्क सरकार की ओर से दिया जा रहा है।

मंगनीलाल ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सवाल करते हुए कहा कि वे बीते 20 साल से सीएम हैं, तो अब तक क्यों नहीं किया। उन्होंने कहा कि सरकार ने विधान परिद के सभापति, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और डिप्टी सीएम तक के सरकारी बंगले कर्णांकित (ईयर मार्क) किए थे। तो फिर विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष का आवास अब तक क्यों नहीं किया था।