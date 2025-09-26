Deputy Revenue Officer of Bihar Housing Board arrested for taking bribe demanded Rs 30000 for lease deed बिहार आवास बोर्ड के उपराजस्व अधिकारी घूस लेते गिरफ्तार, लीज डीड के लिए 30 हजार मांगे, Bihar Hindi News - Hindustan
बिहार आवास बोर्ड के उपराजस्व अधिकारी घूस लेते गिरफ्तार, लीज डीड के लिए 30 हजार मांगे

अरुण कुमार सिंह ने शिकायत दर्ज कराई थी कि आरोपित अफसर उनके बिहार राज्य आवास बोर्ड के तहत आने वाले भूखंड की बकाया राशि की गणना और लीज डीड की अनुमति पत्र जारी करने के लिए रिश्वत मांग रहे हैं। निगरानी ने आरोपी राज्य आवास बोर्ड के उपराजस्व अधिकारी रितेश कुमार को 30000 रुपये घूस लेते गिरफ्तार कर लिया

sandeep हिन्दुस्तान ब्यूरो, पटनाFri, 26 Sep 2025 10:28 PM
बिहार राज्य आवास बोर्ड के उपराजस्व अधिकारी रितेश कुमार वर्मा को 30 हजार रुपये घूस लेते गिरफ्तार किया गया है। शुक्रवार को निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की टीम ने आरोपित को उसके बिहार राज्य आवास बोर्ड स्थित कार्यालय कक्ष से गिरफ्तार किया। शिकायतकर्ता अरुण कुमार सिंह ने शिकायत दर्ज कराया था कि आरोपित अफसर उनके बिहार राज्य आवास बोर्ड के तहत आने वाले भूखंड की बकाया राशि की गणना और लीज डीड की अनुमति पत्र जारी करने के लिए रिश्वत मांग रहे हैं।

निगरानी की जांच में शिकायत सही पाए जाने पर डीएसपी पवन कुमार -1 के नेतृत्व में धावा दल का गठन किया गया। टीम ने आरोपित को पैसे लेते पकड़ लिया। निगरानी की टीम अभियुक्त से पूछताछ कर रही है। उसके बाद उसे विशेष निगरानी न्यायालय में पेश किया जाएगा। वहीं पटना के बहादुरपुर थाने में तैनात पुलिस अवर निरीक्षक (दारोगा) अजय कुमार को सात हजार रुपये घूस लेते गिरफ्तार किया गया। विशेष निगरानी इकाई (एसवीयू) ने शुक्रवार को आरोपित दारोगा को थाने से ही गिरफ्तार किया। दारोगा प्राथमिकी में नाम शामिल नहीं करने के एवज में घूस मांग रहा था।

निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने इस वर्ष अब तक 86 प्राथमिकी दर्ज की है, जिनमें ट्रैप संबंधी 70वां कांड है। इन मामलों में अब तक 80 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्तों से अब तक कुल 27.93 लाख रुपये बरामद किए गए हैं।