बिहार आवास बोर्ड के उपराजस्व अधिकारी घूस लेते गिरफ्तार, लीज डीड के लिए 30 हजार मांगे

बिहार राज्य आवास बोर्ड के उपराजस्व अधिकारी रितेश कुमार वर्मा को 30 हजार रुपये घूस लेते गिरफ्तार किया गया है। शुक्रवार को निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की टीम ने आरोपित को उसके बिहार राज्य आवास बोर्ड स्थित कार्यालय कक्ष से गिरफ्तार किया। शिकायतकर्ता अरुण कुमार सिंह ने शिकायत दर्ज कराया था कि आरोपित अफसर उनके बिहार राज्य आवास बोर्ड के तहत आने वाले भूखंड की बकाया राशि की गणना और लीज डीड की अनुमति पत्र जारी करने के लिए रिश्वत मांग रहे हैं।

निगरानी की जांच में शिकायत सही पाए जाने पर डीएसपी पवन कुमार -1 के नेतृत्व में धावा दल का गठन किया गया। टीम ने आरोपित को पैसे लेते पकड़ लिया। निगरानी की टीम अभियुक्त से पूछताछ कर रही है। उसके बाद उसे विशेष निगरानी न्यायालय में पेश किया जाएगा। वहीं पटना के बहादुरपुर थाने में तैनात पुलिस अवर निरीक्षक (दारोगा) अजय कुमार को सात हजार रुपये घूस लेते गिरफ्तार किया गया। विशेष निगरानी इकाई (एसवीयू) ने शुक्रवार को आरोपित दारोगा को थाने से ही गिरफ्तार किया। दारोगा प्राथमिकी में नाम शामिल नहीं करने के एवज में घूस मांग रहा था।