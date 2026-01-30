'सिर पर कफन बांधकर चलता हूं', भूमाफियाओं को डिप्टी CM विजय सिन्हा की सीधी चेतावनी

संक्षेप: बिहार के उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने भू माफिया व भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए कहा, ‘कफन बांधकर निकला हूं, किसी का डर नहीं’ उन्होंने चेतावनी दी कि गलत काम करने वाले सीओ समेत अधिकारियों पर कार्रवाई व सस्पेंशन होगा। कल दरभंगा में भूमि सुधार जनसंवाद होगा।

बिहार के उपमुख्यमंत्री और राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री विजय कुमार सिन्हा इन दिनों विभाग में भ्रष्टाचार पर सख्त कार्रवाई को लेकर लगातार एक्टिव नजर आ रहे हैं। उन्होंने भू माफियाओं और भ्रष्ट पदाधिकारियों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए बड़ा बयान दिया है। उपमुख्यमंत्री ने कहा, विजय कुमार सिन्हा कफन बांधकर निकला है, मुझे किसी का डर नहीं है। उनके इस बयान को राजस्व विभाग में चल रहे सुधार अभियान के तौर पर देखा जा रहा है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

उपमुख्यमंत्री ने साफ किया कि वे भूमि और राजस्व व्यवस्था में पारदर्शिता लाने के लिए पूरी मजबूती से काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिस क्षेत्र से उन्होंने चुनाव लड़ा, वहां उन्होंने अपराधियों के खिलाफ चुनाव लड़कर जीत हासिल की है, इसलिए किसी तरह के दबाव या धमकी से वे डरने वाले नहीं हैं। उन्होंने दो टूक कहा कि भू माफिया और भ्रष्टाचार को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

सिन्हा ने यह भी आरोप लगाया कि जो अधिकारी या कर्मचारी उनके प्रयासों में बाधा डाल रहे हैं, वे कहीं न कहीं भू माफियाओं और दलालों के हित में काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जनता के हित में काम करने वाले ईमानदार अधिकारियों को इस अभियान में किसी तरह की परेशानी नहीं होगी, लेकिन जो गलत काम करेंगे, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई तय है।