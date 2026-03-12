बिहार में 78 बालू घाटों के सरेंडर के पीछे साजिश, डिप्टी सीएम विजय सिन्हा बोले- संवेदक पर लेंगे ऐक्शन
बिहार में 78 बालू घाटों के सरेंडर के पीछे बड़ी साजिश सामने आई है। खुद उपमुख्यमंत्री सह खान एवं भूतत्व मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने गुरुवार को प्रेस वार्ता में इस बात की जानकारी दी है। इसी के साथ डिप्टी सीएम ने इन संवेदकों पर कड़ी कार्रवाई की बात भी कही है। विजय सिन्हा ने कहा कि 78 बालू घाटों का सरेंडर करने वाले संवेदक आगे किसी भी बालू खनन निविदा में भाग नहीं ले सकेंगे। उनके किसी भी रूप में खनन निविदाओं में भाग लेने पर रोक लगेगी।
विजय सिन्हा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में विभाग के 100 दिन की उपलब्धियां बताने के दौरान इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बालू माफियाओं ने साजिश कर 78 घाटों का सरेंडर किया, जिससे विभाग को करीब 700 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। विभाग इन बालू माफियाओं की सिक्योरिटी मनी तो जप्त करेगा ही, उनको दोबारा आवेदन करने का मौका भी नहीं देगा। वह दूसरी कंपनी से जुड़कर भी आवेदन नहीं कर सकेंगे।