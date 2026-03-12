Hindustan Hindi News
बिहार में 78 बालू घाटों के सरेंडर के पीछे साजिश, डिप्टी सीएम विजय सिन्हा बोले- संवेदक पर लेंगे ऐक्शन

Mar 12, 2026 01:26 pm ISTNishant Nandan हिन्दुस्तान टीम, पटना
विजय सिन्हा ने कहा कि 78 बालू घाटों का सरेंडर करने वाले संवेदक आगे किसी भी बालू खनन निविदा में भाग नहीं ले सकेंगे। उनके किसी भी रूप में खनन निविदाओं में भाग लेने पर रोक लगेगी।

बिहार में 78 बालू घाटों के सरेंडर के पीछे बड़ी साजिश सामने आई है। खुद उपमुख्यमंत्री सह खान एवं भूतत्व मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने गुरुवार को प्रेस वार्ता में इस बात की जानकारी दी है। इसी के साथ डिप्टी सीएम ने इन संवेदकों पर कड़ी कार्रवाई की बात भी कही है। विजय सिन्हा ने कहा कि 78 बालू घाटों का सरेंडर करने वाले संवेदक आगे किसी भी बालू खनन निविदा में भाग नहीं ले सकेंगे। उनके किसी भी रूप में खनन निविदाओं में भाग लेने पर रोक लगेगी।

विजय सिन्हा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में विभाग के 100 दिन की उपलब्धियां बताने के दौरान इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बालू माफियाओं ने साजिश कर 78 घाटों का सरेंडर किया, जिससे विभाग को करीब 700 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। विभाग इन बालू माफियाओं की सिक्योरिटी मनी तो जप्त करेगा ही, उनको दोबारा आवेदन करने का मौका भी नहीं देगा। वह दूसरी कंपनी से जुड़कर भी आवेदन नहीं कर सकेंगे।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
Bihar News Bihar Vijay Kumar Sinha अन्य..
