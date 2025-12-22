Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsDeputy CM Vijay Sinha in full action reprimands CO suspends revenue official on the spot
फुल ऐक्शन में डिप्टी सीएम विजय सिन्हा; सीओ को लगाई फटकार, राजस्व कर्मी का ऑन स्पॉट सस्पेंशन

फुल ऐक्शन में डिप्टी सीएम विजय सिन्हा; सीओ को लगाई फटकार, राजस्व कर्मी का ऑन स्पॉट सस्पेंशन

संक्षेप:

उपमुख्यमंत्री सह राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा जमीन से जुड़े मामलों को लेकर फुल एक्शन में दिखे। सोमवार को मुजफ्फरपुर में उन्होंने लोगों की शिकायतें सुनीं और अधिकारियों को फटकार लगाई। इस दौरान लापरवाही बरतने के आरोप में एक राजस्वकर्मी को निलंबित करने का आदेश दिया है।

Dec 22, 2025 06:43 pm ISTsandeep लाइव हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
share Share
Follow Us on

मुजफ्फरपुर में सोमवार को उपमुख्यमंत्री सह भूमि राजस्व मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने आम जनता की समस्याएं सुनने के लिए जन सुनवाई का आयोजन किया। इस दौरान भारी संख्या में जमीन संबंधी शिकायतें लेकर लोग पहुंचे। लंबित भूमि विवादों और राजस्व संबंधित मामलों को डिप्टी सीएम ने सुना। इस दौरान उन्होने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि जमीन मामले में किसी तरह की लापरवाही न बरती जाए। इस दौरान जब मुशहरी अंचल के सतपुरा के राजस्व कर्मचारी राकेश कुमार की लापरवाही सामने आई। तो उपमुख्यमंत्री ने बिना देर किए राकेश कुमार को निलंबित करने के साथ ही जिले से बाहर तबादला करने का आदेश संबंधित अधिकारियों को दे दिया।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

जिले में जमीन से जुड़े मामलों में सालों से चली आ रही अव्यवस्था, भ्रष्टाचार और अधिकारियों की लापरवाही पर उन्होंने सख्त रवैया अपना लिया है। आम लोगों की शिकायत के बाद उन्होंने कई अंचलाधिकारियों को फटकार लगाई। एक सीओ पर सरकारी जमीन बेचने के आरोप की जांच का आदेश दिया। उन्होंने कहा कि इतनी लापरवाही से कैसे काम चलेगा। अगर आरोप सही पाए गए तो संबंधित अंचल अधिकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। विजय सिन्हा ने कहा कि, सरकारी जमीन में गलत तरीके से दाखिल-खारिज किया गया या किसी भी तरह की हेराफेरी हुई। तो कार्रवाई केवल बर्खास्तगी तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि ऐसे दोषी अधिकारियों और कर्मचारियों की संपत्ति भी जब्त की जाएगी।

ये भी पढ़ें:सीओ परेशान करे तो कहां- कैसे करें शिकायत, मंत्री विजय सिन्हा ने बताया
ये भी पढ़ें:अगली बार थरथराने का समय नहीं मिलेगा; सिन्हा ने कर्मी को दिया 15 दिन का अल्टीमेटम

उन्होंने इस मौके पर घोषणा की कि सरकारी जमीन की जमाबंदी निजी नाम से करने वालों की जानकारी देने वालों को भी विभाग सम्मानित करेगा। अभी आम लोगों की सर्वाधिक शिकायत दाखिल–खारिज, परिमार्जन प्लस और ई मापी को लेकर है। डिप्टी सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि लंबित मामलों का निष्पादन अगले 15 दिनों में किया जाये , ताकि जनकल्याण संवाद में लोगों को इन बातों के लिये परेशान ना होना पड़े।