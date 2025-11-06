Hindustan Hindi News
Deputy CM Vijay Sinha convoy attacked in Lakhisarai RJD workers pelted it with slippers and cow dung
लखीसराय में डिप्टी CM विजय सिन्हा के काफिले पर हमला; RJD कार्यकर्ताओं ने चप्पल और गोबर फेंका

संक्षेप: लखीसराय से बीजेपी प्रत्याशी और उपमुख्यमंत्री विजय सिन्हा के काफिले पर हमला हुआ है। सिन्हा ने आरोप लगाया कि उनके गाड़ी को आरजेडी कार्यकर्ताओं ने घेर लिया। गाड़ी पर पत्थर, चप्पल और गोबर फेंका, उन्हें गांव में घुसने नहीं दिया जा रहा। 

Thu, 6 Nov 2025 02:26 PMsandeep लाइव हिन्दुस्तान, लखीसराय
बिहार चुनाव के पहले चरण के लिए वोटिंग जारी है। इस बीच लखीसराय से बीजेपी प्रत्याशी और डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का काफिला रोका गया है। आरोप है कि आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने गाड़ी घेरकर चप्पल और गोबर फेंका। इस घटना पर विजय सिन्हा ने कहा कि ये राजद के गुंडे हैं। मेरी गाड़ी पर पत्थर फेंके गए, गोबर फेंका। मुझे गांव में जाने नहीं दे रहे हैं। यही नहीं मेरे पोलिंग एजेंट को भगा दिया और उसे वोट नहीं देने दिया। ये आरजेडी की गुंडागर्दी है। ऐसे प्रशासन पर धिक्कार है।

बताया जा रहा है कि विजय सिन्हा अपने क्षेत्र के लोगों से वोटिंग को लेकर जानकारी ले रहे थे। इसी दौरान लोगों ने उनके काफिले को घेर लिया। कीचड़ और चप्पल फेंकी, मुर्दाबाद के नारे लगाए। सिन्हा ने बताया कि उन्हें गांव में घुसने नहीं दिया जा रहा है।

इसके लिए उन्होने राजद कार्यकर्ताओं को जिम्मेदार ठहराया। साथ ही इस घटना की शिकायत चुनाव आयोग की करने की बात कही। घटना लखीसराय के रामगढ़ चौक थाना क्षेत्र के खोरियारी में बूथ संख्या 404 और 405 की है।