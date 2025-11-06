लखीसराय में डिप्टी CM विजय सिन्हा के काफिले पर हमला; RJD कार्यकर्ताओं ने चप्पल और गोबर फेंका

संक्षेप: लखीसराय से बीजेपी प्रत्याशी और उपमुख्यमंत्री विजय सिन्हा के काफिले पर हमला हुआ है। सिन्हा ने आरोप लगाया कि उनके गाड़ी को आरजेडी कार्यकर्ताओं ने घेर लिया। गाड़ी पर पत्थर, चप्पल और गोबर फेंका, उन्हें गांव में घुसने नहीं दिया जा रहा।

बिहार चुनाव के पहले चरण के लिए वोटिंग जारी है। इस बीच लखीसराय से बीजेपी प्रत्याशी और डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का काफिला रोका गया है। आरोप है कि आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने गाड़ी घेरकर चप्पल और गोबर फेंका। इस घटना पर विजय सिन्हा ने कहा कि ये राजद के गुंडे हैं। मेरी गाड़ी पर पत्थर फेंके गए, गोबर फेंका। मुझे गांव में जाने नहीं दे रहे हैं। यही नहीं मेरे पोलिंग एजेंट को भगा दिया और उसे वोट नहीं देने दिया। ये आरजेडी की गुंडागर्दी है। ऐसे प्रशासन पर धिक्कार है।

बताया जा रहा है कि विजय सिन्हा अपने क्षेत्र के लोगों से वोटिंग को लेकर जानकारी ले रहे थे। इसी दौरान लोगों ने उनके काफिले को घेर लिया। कीचड़ और चप्पल फेंकी, मुर्दाबाद के नारे लगाए। सिन्हा ने बताया कि उन्हें गांव में घुसने नहीं दिया जा रहा है।