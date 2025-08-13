उम्र वाले विवाद पर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने दिखाई डिग्री, तेजस्वी यादव को चुनौती देकर बोले- नोटिस भेजूंगा

डिप्टी सीएम ने कहा कि वो पहले भी बता चुके हैं कि सर्टिफिकेट के मुताबिक उनकी उम्र 58 साल है और उनकी डिग्रियों से भी यही साबित होता है। डिप्टी सीएम ने यह भी बताया था कि उन्होंने अपनी उम्र दर्शाने में हुई त्रुटि को सुधारने के लिए आवेदन भी दिया है।

बिहार के डिप्टी विजय सिन्हा और तेजस्वी यादव के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। अभी हाल ही में तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया था कि SIR में विजय सिन्हा लखीसराय और पटना दोनों ही जगह के वोटर हैं। हालांकि, विजय कुमार सिन्हा ने इसपर जवाब देते हुए कहा था कि चुनाव आयोग ने त्रुटियां सुधारने के लिए एक महीने का वक्त लिया है और उन्होंने पटना में मतदाता सूची से अपना नाम हटवाने के लिए आवेदन भी कर दिया है। तेजस्वी यादव ने डिप्टी सीएम के दो जगहों पर अलग-अलग उम्र को लेकर भी सवाल उठाए थे। अब डिप्टी सीएम ने इसपर भी अपना जवाब दिया है। डिप्टी सीएम ने अपना सही उम्र 58 साल बताया है और इसे साबित करने के लिए उन्होंने बुधवार को अपनी डिग्रियां भी दिखाई हैं।

बुधवार को डिप्टी सीएम विजय सिन्हा जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए तो उन्होंने तेजस्वी यादव पर तीखे हमले किए। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने अपनी मैट्रिक और उच्च शिक्षा की डिग्रियां दिखाई। उन्होंने कहा कि वो पहले भी बता चुके हैं कि सर्टिफिकेट के मुताबिक उनकी उम्र 58 साल है और उनकी डिग्रियों से भी यही साबित होता है। डिप्टी सीएम ने यह भी बताया था कि उन्होंने अपनी उम्र दर्शाने में हुई त्रुटि को सुधारने के लिए आवेदन भी दिया है।

तेजस्वी यादव को डिग्री दिखाने की चुनौती विजय कुमार सिन्हा ने तेजस्वी यादव को घेरते हुए कहा कि ‘राजद के जंगलराज के युवराज अपनी डिग्री दिखा दो, तुम्हारी डिग्री कहां है? कैसे तुमने बड़े भाई को छोटा भाई बना दिया। 2015 में 26 साल के तेजस्वी यादव और 25 साल के तेजप्रताप यादव कैसे हो गए? 15 साल के जंगलराज में जितनी ईमानदारी के साथ आपने प्रतिभा का सम्मान किया यह पूरा देश जानता है।’ डिप्टी सीएम ने तेजस्वी यादव को अपनी डिग्रियां दिखाने और यह बताने की चुनौती दी है कि उन डिग्रियों में उनकी उम्र क्या दर्ज है? उप मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि तेजस्वी यादव ने उनकी उम्र को लेकर गलत बयानबाजी की है इसलिए वो उन्हें नोटिस भेजेंगे।

उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव नौटंकी कर रहे हैं। ये राजनीति को अपनी जागीरदारी बता रहे हैं। डिप्टी सीएम ने कहा कि ये दुर्योधन के वंशजों को सबक सिखाने का समय है। यह 21वीं सदी का बिहार है। डिप्टी सीएम ने कहा कि वो जिस भाषा में समझना चाहेंगे हम समझा देंगे और जहां समझना चाहेंगे वहां समझा देंगे।