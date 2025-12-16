बिहार के सभी 38 जिलों में खुलेंगे मेडिकल कॉलेज, सम्राट चौधरी ने ऐलान कर समय सीमा भी बताई
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में अब बिहार के सभी 38 जिलों में मेडिकल कॉलेज खोलने का निर्णय लिया गया है। तीन वर्षों में सभी जिले में मेडिकल कॉलेज होंगे। डिप्टी सीएम ने कहा कि यह बदलता हुआ बिहार है।
बिहारियों के लिए गुड न्यूज है। बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में अब बिहार के सभी 38 जिलों में मेडिकल कॉलेज खोलने का निर्णय लिया गया है। तीन वर्षों में सभी जिले में मेडिकल कॉलेज होंगे। डिप्टी सीएम ने कहा कि यह बदलता हुआ बिहार है। अब सड़क से लेकर स्वास्थ तक तमाम मोर्चे पर काम हो रहा है। अस्पतालों में मरीजों को अब सभी सुविधाएं मिल रहीं है। मरीजों को सभी तरह की दवा भी दी जा रही हैं।
इससे पहले बिहार विधानसभा के अध्यक्ष डॉ. प्रेम कुमार, उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और स्वास्थ मंत्री मंगल पांडेय ने शेरघाटी के गोपालपुर में महाबोधि मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का दीप जलाकर उद्घाटन किया।
डिप्टी सीएम ने कहा कि बिहार के बाहर से पढ़ने के लिए लोग बिहार आ रहे हैं। उन्होंने सूबे में चल रहे अतिक्रमण अभियान को सफाई अभियान बताते हुए कहा कि अब जमीन माफिया की खैर नहीं है। कार्यक्रम में महाबोधि मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के चेयरमैन राजेश कुमार और सचिव रूबी कुमारी भी मौजूद थीं।
आयुष्मान योजना के तहत होगा इलाज: स्वास्थ्य मंत्री
स्वास्थ मंत्री मंगल पांडेय ने कहा कि इस अस्पताल में शीघ्र ही आयुष्मान भारत योजना के तहत जरूरतमंद लोगों का मुफ्त में इलाज होगा। उन्होंने मंच से ही गया के जिलाधिकारी और सिविल सर्जन से शीघ्र ही आयुष्मान योजना की फाइलों के निबटाने का अनुरोध किया। स्वास्थ मंत्री ने कहा कि इस कॉलेज में उपलब्ध मेडिकल की पढ़ाई की 100 सीटों में से 46 सीटों पर दूसरे 11 राज्यों के छात्रों ने नामांकन कराया है। इससे जाहिर है कि दूसरे राज्य के बच्चे भी अब पढ़ने के लिए बिहार आ रहे हैं।
विधानसभा अध्यक्ष डॉ. प्रेम कुमार ने कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार लगातार आगे बढ़ रहा है। खासकर स्वास्थ के क्षेत्र में काफी काम हुआ है। कार्यक्रम का संचालन नीति निहारिका शर्मा कर रही थीं। कार्यक्रम के अंत में कॉलेज के चेयरमैन राजेश कुमार ने इस अस्पताल में उपलब्ध संसाधनों और मेडिकल की पढ़ाई के लिए मुहैया करायी गई सीटों आदि की जानकारी दी। उन्होंने राज्य सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि चंद वर्ष पहले तक बिहार में नर्स और स्वास्थकर्मियों की तैनाती के लिए उम्मीदवार नहीं मिलते थे, अब सरकार की पहल से हालत बदली है और अछे अच्छे मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं। समारोह में मंत्री संतोष सुमन, विधायक रोमित कुमार, उदय कुमार सिंह, पत्रकार ज्ञानेश्वर आदि भी मौजूद थे।