बिहार के सभी 38 जिलों में खुलेंगे मेडिकल कॉलेज, सम्राट चौधरी ने ऐलान कर समय सीमा भी बताई

संक्षेप: उपमुख्यमंत्री ने कहा कि सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में अब बिहार के सभी 38 जिलों में मेडिकल कॉलेज खोलने का निर्णय लिया गया है। तीन वर्षों में सभी जिले में मेडिकल कॉलेज होंगे। डिप्टी सीएम ने कहा कि यह बदलता हुआ बिहार है।

बिहारियों के लिए गुड न्यूज है। बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में अब बिहार के सभी 38 जिलों में मेडिकल कॉलेज खोलने का निर्णय लिया गया है। तीन वर्षों में सभी जिले में मेडिकल कॉलेज होंगे। डिप्टी सीएम ने कहा कि यह बदलता हुआ बिहार है। अब सड़क से लेकर स्वास्थ तक तमाम मोर्चे पर काम हो रहा है। अस्पतालों में मरीजों को अब सभी सुविधाएं मिल रहीं है। मरीजों को सभी तरह की दवा भी दी जा रही हैं।

इससे पहले बिहार विधानसभा के अध्यक्ष डॉ. प्रेम कुमार, उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और स्वास्थ मंत्री मंगल पांडेय ने शेरघाटी के गोपालपुर में महाबोधि मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का दीप जलाकर उद्घाटन किया।

डिप्टी सीएम ने कहा कि बिहार के बाहर से पढ़ने के लिए लोग बिहार आ रहे हैं। उन्होंने सूबे में चल रहे अतिक्रमण अभियान को सफाई अभियान बताते हुए कहा कि अब जमीन माफिया की खैर नहीं है। कार्यक्रम में महाबोधि मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के चेयरमैन राजेश कुमार और सचिव रूबी कुमारी भी मौजूद थीं।

आयुष्मान योजना के तहत होगा इलाज: स्वास्थ्य मंत्री स्वास्थ मंत्री मंगल पांडेय ने कहा कि इस अस्पताल में शीघ्र ही आयुष्मान भारत योजना के तहत जरूरतमंद लोगों का मुफ्त में इलाज होगा। उन्होंने मंच से ही गया के जिलाधिकारी और सिविल सर्जन से शीघ्र ही आयुष्मान योजना की फाइलों के निबटाने का अनुरोध किया। स्वास्थ मंत्री ने कहा कि इस कॉलेज में उपलब्ध मेडिकल की पढ़ाई की 100 सीटों में से 46 सीटों पर दूसरे 11 राज्यों के छात्रों ने नामांकन कराया है। इससे जाहिर है कि दूसरे राज्य के बच्चे भी अब पढ़ने के लिए बिहार आ रहे हैं।