डिप्टी CM के पास दो वोटर आईडी? कांग्रेस ने बताया 'फर्जी वोटर', विजय सिन्हा का मांगा इस्तीफा
बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश राम ने कहा कि बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा का बांकीपुर और लखीसराय दो जगह मतदाता सूची में नाम कैसे है। जो अपराध की श्रेणी में आता है। उन्हें डिप्टी सीएम के पद से इस्तीफा दे देना चाहिए।
बिहार में वोटर लिस्ट को लेकर सियासी पारा चढ़ा हुआ है। तेजस्वी यादव की दो वोटर आईडी मामले के बाद अब डिप्टी सीएम विजय सिन्हा की दो वोटर आईडी होने का दावा किया जा रहा है। कांग्रेस के मुताबिक विजय सिन्हा का नाम दो अलग-अलग विधानसभा क्षेत्रों की मतदाता सूची में दर्ज है। ऐसे में वो फर्जी वोटर हैं, उन्हें उपमुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने रविवार को कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम में प्रेस वार्ता के दौरान ये बातें कहीं।
राजेश राम ने कहा कि चुनाव आयोग भाजपा के दबाव में कर रही है। वोटों की चोरी नहीं होती, तो आज केंद्र में यह सरकार नहीं रहती। उन्होने कहा कि चुनाव आयोग पर आरोप का जवाब भाजपा दे रही है। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा का बांकीपुर और लखीसराय दो जगह मतदाता सूची में नाम कैसे है। उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने कहा कि वोट चोरी की जा रही है। इसके लिए सभी मतदाताओं को सजग रहना होगा।
वहीं कांग्रेस के मीडिया को-ऑर्डिनेटर राजेश राठौड़ ने पूछा कि विजय सिन्हा बताए बांकीपुर और लखीसराय विधानसभा के वोटर लिस्ट में उनका नाम कैसे है। उन्होंने खुद दोनों जगह डलवाया है या फिर बीएलओ ने ये काम किया। साथ ही सवाल किया कि चुनाव आयोग डिप्टी सीएम को कब नोटिस देगा।
इससे पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा के पास दो मतदाता पहचान पत्र है। एक लखीसराय तो दूसरा पटना का मतदाता पहचान पत्र है। अगर विजय सिन्हा ने खुद फॉर्म नहीं भरा तो आयोग बताए कि उनका दो जगह पहचान पत्र कैसे बना। दिलचस्प यह है की दोनों कार्ड में उनकी उम्र भी अलग-अलग है। इससे साफ है कि एसआईआर की पूरी प्रक्रिया फर्जीवाड़ा है।
हालांकि इस बीच उपमुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने तेजस्वी यादव के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि मेरा नाम दो जगहों की मतदाता सूची में है, जिनमें एक जगह पटना में नाम विलोपित करने का आवेदन दिया हुआ है। अभी मतदाता की फाइनल सूची नहीं आई है, इसकी प्रक्रिया चल ही रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा लोकतंत्र की प्रहरी है, संवैधानिक संस्थाओं का अपमान नहीं करती है।