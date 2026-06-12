डिप्टी सीएम बिजेंद्र यादव को फोन पर धमकी, OTP नहीं देने पर बदसलूकी; पटना में FIR दर्ज

5 जून को डिप्टी सीएम को एक कॉल आया। कॉलर ने उन्हें पार्सल बुकिंग के बारे में बताया। मंत्री ने कहा कि मेरा कोई पार्सल नहीं है। यह कहकर उन्होंने कॉल काट दिया। बदमाश ने उन्हें दुबारा कॉल किया और बदसलूकी की।

Bihar Top News: बिहार के डिप्टी डिप्टी सीएम बिजेंद्र यादव को धमकी दी गयी है। उन्हें फोन करके धमकाया गया। इस मामले में पटना साइबर थाने में केस दर्ज कराया गया है। पुलिस उस मोबाइल नंबर का पता लगा रही है जिससे जदयू नेता को फोन किया गया था। पार्सल बुकिंग के नाम पर उन्हें कॉल किया गया। उप मुख्यमंत्री ने फोन काट दिया तो दुबारा कॉल करके उनके साथ बुरा वर्ताव किया गया। पुलिस गंभीरता के साथ छानबीन में जुट गई है। घटना 5 जून की बताई जा रही है।

समाचार चैनल न्यूज18 के मुताबिक बिजेंद्र यादव को जान से मारने और गंभीर नतीजे भुगतने की धमकी दी गई। मामला इस प्रकार है। 5 जून को डिप्टी सीएम को एक कॉल आया। कॉलर ने उन्हें पार्सल बुकिंग के बारे में बताया। मंत्री ने कहा कि मेरा कोई पार्सल नहीं है। यह कहकर उन्होंने कॉल काट दिया। बदमाश ने उन्हें दुबारा कॉल किया। बोला कि एक ओटीपी गया है उसे जल्दी दीजिए। मंत्री ने फिर कहा कि कोई पार्सल नहीं है। ओटीपी भी नहीं है। इतना सुनने के बाद कॉलर उनके साथ बदतमीजी करने लगा। उसने गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी भी दी।

बात जब सामने आई तो प्रशासन ऐक्शन में आ गया। घटना को लेकर उपमुख्यमंत्री के आप्त सचिव वीरेंद्र कुमार ने पटना के साइबर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और छानबीन शुरू की जा रही है। पुलिस को दी गई जानकारी में यह बताया गया है कि एक अज्ञात व्यक्ति ने उपमुख्यमंत्री के मोबाइल नंबर पर फोन किया। फोन करने वाले ने दावा किया कि उनके नाम से एक पार्सल बुक किया गया है। जब मंत्री महोदय ने इस बात से पूरी तरह इनकार किया और कहा कि उन्होंने कोई सामान बुक नहीं कराया है, तो भी आरोपित लगातार फोन कर उन्हें परेशान करने लगा। इस दौरान उसने अपशब्दों का प्रयोग भी किया और साथ ही उन्हें धमकी भी दी।