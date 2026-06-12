डिप्टी सीएम बिजेंद्र यादव को फोन पर धमकी, OTP नहीं देने पर बदसलूकी; पटना में FIR दर्ज
5 जून को डिप्टी सीएम को एक कॉल आया। कॉलर ने उन्हें पार्सल बुकिंग के बारे में बताया। मंत्री ने कहा कि मेरा कोई पार्सल नहीं है। यह कहकर उन्होंने कॉल काट दिया। बदमाश ने उन्हें दुबारा कॉल किया और बदसलूकी की।
Bihar Top News: बिहार के डिप्टी डिप्टी सीएम बिजेंद्र यादव को धमकी दी गयी है। उन्हें फोन करके धमकाया गया। इस मामले में पटना साइबर थाने में केस दर्ज कराया गया है। पुलिस उस मोबाइल नंबर का पता लगा रही है जिससे जदयू नेता को फोन किया गया था। पार्सल बुकिंग के नाम पर उन्हें कॉल किया गया। उप मुख्यमंत्री ने फोन काट दिया तो दुबारा कॉल करके उनके साथ बुरा वर्ताव किया गया। पुलिस गंभीरता के साथ छानबीन में जुट गई है। घटना 5 जून की बताई जा रही है।
समाचार चैनल न्यूज18 के मुताबिक बिजेंद्र यादव को जान से मारने और गंभीर नतीजे भुगतने की धमकी दी गई। मामला इस प्रकार है। 5 जून को डिप्टी सीएम को एक कॉल आया। कॉलर ने उन्हें पार्सल बुकिंग के बारे में बताया। मंत्री ने कहा कि मेरा कोई पार्सल नहीं है। यह कहकर उन्होंने कॉल काट दिया। बदमाश ने उन्हें दुबारा कॉल किया। बोला कि एक ओटीपी गया है उसे जल्दी दीजिए। मंत्री ने फिर कहा कि कोई पार्सल नहीं है। ओटीपी भी नहीं है। इतना सुनने के बाद कॉलर उनके साथ बदतमीजी करने लगा। उसने गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी भी दी।
बात जब सामने आई तो प्रशासन ऐक्शन में आ गया। घटना को लेकर उपमुख्यमंत्री के आप्त सचिव वीरेंद्र कुमार ने पटना के साइबर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और छानबीन शुरू की जा रही है। पुलिस को दी गई जानकारी में यह बताया गया है कि एक अज्ञात व्यक्ति ने उपमुख्यमंत्री के मोबाइल नंबर पर फोन किया। फोन करने वाले ने दावा किया कि उनके नाम से एक पार्सल बुक किया गया है। जब मंत्री महोदय ने इस बात से पूरी तरह इनकार किया और कहा कि उन्होंने कोई सामान बुक नहीं कराया है, तो भी आरोपित लगातार फोन कर उन्हें परेशान करने लगा। इस दौरान उसने अपशब्दों का प्रयोग भी किया और साथ ही उन्हें धमकी भी दी।
कहा जा रहा है कि मामला साइबर फ्रॉड का है। फ्रॉड गिरोह पार्सल बुकिंग के नाम पर लोगों को कॉल करता है और डिलेवरी की ओटीपी के नाम पर बैंक से संबंधित हेराफेरी कर लेता है। कई बार पार्सल में गलत माल बताकर डिजिटल अरेस्ट के बहाने ठगी कर लेते हैं। लेकिन, इस बार उनका रॉंग डायलिंग हो गया। मंत्री से जानकारी मिलने पर आप्त सचिव समेत सभी अधिकारी ऐक्टिव हो गए। पुलिस ने कहा है कि जल्द ही कॉलर को खोज निकाला जाएगा।
कृपया अपने अनुभव को रेट करें
लेखक के बारे मेंSudhir Kumar
टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।और पढ़ें