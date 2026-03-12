बिहार में हड़ताल पर गए CO और राजस्व कर्मचारियों की रिपोर्ट दें, अब कठोर कार्रवाई के मूड में विभाग

इसके तहत जिलों में हड़ताल में शामिल पदाधिकारी और कार्यरत पदाधिकारियों की रिपोर्ट मांगी गई है।रिपोर्ट के आधार पर विभाग अंचल कार्यालय को बेहतर संचालन के लिए आवश्यक पहल करेगा। साथ ही हड़तालियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई कर सकता है।

बिहार में हड़ताल पर अड़े अंचलाधिकारी और राजस्व अधिकारियों पर कठोर कार्रवाई की तैयारी है। तीसरे दिन बुधवार को भी यह अफसर हड़ताल पर रहे। इस कारण राज्य के आधे से अधिक अंचल कार्यालयों में कामकाज ठप रहा। जमीन से जुड़े कार्यों के साथ ही प्रमाणपत्र का काम भी प्रभावित है। वहीं, हड़तालियों पर अब सरकार ने कड़ा रुख अपनाने का निर्णय लिया है।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने बिहार राजस्व सेवा संवर्ग के अधीन कार्यरत पदाधिकारियों की उपस्थिति की रिपोर्ट जिलों से मांगी है। इसके लिए भू-अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय, भू-अर्जन निदेशालय, चकबंदी निदेशालय के निदेशक के साथ ही सभी प्रमंडलीय आयुक्त और समाहर्ताओं को पत्र भेजा गया है। विभाग ने कहा है कि राजस्व सेवा के अधिकारी बीते नौ मार्च से हड़ताल पर हैं।

दो फरवरी से आहूत हड़ताल और इस बार नौ मार्च से शुरू हड़ताल में कितने पदाधिकारी कार्यस्थल पर कार्यरत हैं, इसकी सूचना विभाग को संलग्न विहित प्रपत्र में उपलब्ध कराएं। इसके तहत जिलों में हड़ताल में शामिल पदाधिकारी और कार्यरत पदाधिकारियों की रिपोर्ट मांगी गई है।रिपोर्ट के आधार पर विभाग अंचल कार्यालय को बेहतर संचालन के लिए आवश्यक पहल करेगा। साथ ही हड़तालियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई कर सकता है।

5 अफसरों का त्याग पत्र किया था स्वीकार इधर बीते दिनों बिहार के उप मुख्यमंत्री और राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बिहार राजस्व सेवा के पांच अधिकारियों के त्यागपत्र को स्वीकार कर लिया है। उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने संबंधित जिलाधिकारियों से प्राप्त अनुशंसा पत्रों के आलोक में इन अधिकारियों के त्यागपत्र को उनके द्वारा दिए गए आवेदन की तिथि से प्रभावी मानते हुए स्वीकृति प्रदान की है। जिन अधिकारियों के त्यागपत्र स्वीकार किए गए हैं, उनमें वैशाली जिले के गोरौल अंचल के तत्कालीन अंचलाधिकारी अंशु कुमार का त्यागपत्र 19 दिसंबर 2025 के प्रभाव से स्वीकार किया गया है। वहीं रोहतास जिले के बिक्रमगंज के राजस्व अधिकारी रहे राजन कुमार का त्यागपत्र 26 जून 2025 के प्रभाव से स्वीकृत किया गया है।

इसी प्रकार सारण जिले के परसा की राजस्व अधिकारी रहीं शिवांगी पांडेय का त्यागपत्र 7 मई 2025 से प्रभावी माना गया है। रोहतास जिले के राजपुर की तत्कालीन अंचलाधिकारी अंकिता वर्मा का त्यागपत्र 27 अगस्त 2024 के प्रभाव से स्वीकार किया गया है। इसके अतिरिक्त हाजीपुर सदर की राजस्व अधिकारी रहीं स्मृति कुमारी का त्यागपत्र 20 अगस्त 2025 के प्रभाव से स्वीकृत किया गया है। यह निर्णय जिलाधिकारियों द्वारा भेजी गई अनुशंसाओं और संबंधित प्रक्रियाओं के पूर्ण होने के बाद लिया गया है। इस संबंध में औपचारिक आदेश जारी कर दिया गया है।

विजय सिन्हा ने दी थी सख्त चेतावनी इससे पहले बिहार के उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने राजस्व विभाग के 100 दिन पूरे होने के अवसर पर सोमवार को विभाग की उपलब्धियां गिनाईं थीऔर हड़ताल पर गए अधिकारियों को सख्त चेतावनी दी थी। राजस्व विभाग में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में सिन्हा ने कहा कि हड़ताल पर गए अंचलाधिकारी (सीओ) और राजस्व अधिकारियों (आरओ) के अनुपस्थित रहने के दिनों की गणना सरकार कर रही है। उन्होंने कहा था कि यदि कोई अधिकारी ठीक से नौकरी नहीं करेगा तो उसकी सेवा समाप्त भी की जा सकती है। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री सिन्हा ने कहा था कि अगर नौकरी करनी है तो सेवा भाव से करें। जो लोग ढंग से काम नहीं करेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।"