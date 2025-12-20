Hindustan Hindi News
उत्तर बिहार में घना कोहरा, दक्षिण में भयंकर ठंड की चेतावनी; कब निकलेगा सूरज?

संक्षेप:

बिहार में घने कोहरे के बीच जबरदस्त ठंड पड़ने लगी है। मौसम विभाग ने शनिवार को उत्तर बिहार में घना कुहासा और दक्षिण बिहार में भयंकर ठंड पड़ने की चेतावनी जारी की है। हालांकि, अगले 24 घंटे के बाद इसमें हल्की राहत मिलने के भी आसार हैं।

Dec 20, 2025 06:24 am IST
बर्फीली पछुआ हवा का प्रवाह मैदानी इलाकों तक पसरने लगा है। इससे बिहार में कनकनी बढ़ गई है। पटना सहित अधिकतर जिलों में इसका व्यापक असर है। प्रदेश में घने कोहरे के कारण पिछले दो दिनों से धूप नहीं निकलने से अधिकतम तापमान में तेजी से गिरावट आई है। इससे दोपहर के समय ठंड बढ़ी है। मौसम विभाग के अनुसार शनिवार और रविवार को भी ठंड का प्रभाव बना रहेगा। उत्तर बिहार में घने कोहरे की चेतावनी है, तो दक्षिण बिहार में कनकनी बढ़ने के आसार हैं।

मौसम वैज्ञानिक ने कहा कि दक्षिण बिहार में कोहरे का प्रभाव कम होगा और बादल छाए रहने के आसार है। जिस कारण अधिकतम तापमान सामान्य से कम, तो न्यूनतम तापमान सामान्य से अधिक रहेगा। जिस कारण दिन में लोगों को ठंड का एहसास होगा। हालांकि मौसम में धीरे-धीरे बदलाव होने का भी पूर्वानुमान है। इस कारण लोगों को बीच-बीच में सूरज के भी दर्शन होने के आसार हैं।

शुक्रवार को 22 जिलों में घना कोहरा छाया रहा। शेष में मध्यम स्तर का कोहरा छाया रहा। इससे राज्य भर में शीतलहर जैसे हालात बने रहे। वहीं ज्यादातर शहरों के न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी हुई।

पटना में आज भी छाया रहेगा कोहरा, कल धूप के आसार

राजधानी में शनिवार को मध्यम स्तर का कोहरा छाया रहेगा। इससे दिन में भी लोगों को कनकनी का एहसास होगा। हालांकि, रविवार को बादल छाए रहने के साथ ही बीच-बीच में सूरज निकलने के आसार हैं। इससे लोगों को ठंड से आंशिक तौर पर राहत की उम्मीद है। शुक्रवार को राजधानी में सुबह से घना कोहरा छाया रहा। जो दोपहर तक मध्यम स्तर का हो गया। कोहरा छाए रहने के कारण और लगातार दूसरे दिन धूप नहीं निकलने से लोगों को भीषण ठंड का एहसास हुआ।

