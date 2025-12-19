बिहार में घने कोहरे ने रोकी जिंदगी की रफ्तार; ट्रेनें लेट, फ्लाइट रद्द, 24 घंटे में 7 की मौत

संक्षेप: मौसम विभाग ने शुक्रवार को बिहार के 25 जिलों में घने कोहरे का अलर्ट जारी किया। बीते 24 घंटे के भीतर कोहरे की वजह से हुए हादसों में राज्य में अलग-अलग जगहों पर 7 लोगों की मौत हो गई। बिहार की कई ट्रेनें लेट हो गईं और फ्लाइट रद्द कर दी गईं।

बिहार में घने कोहरे की वजह से जनजीवन अस्तव्यस्त हो गया। ट्रेनें और फ्लाइट सेवा चरमरा गई है। बीते 24 घंटे के भीतर कोहरे की वजह से राज्य के 5 जिलों में हुए सड़क हादसों में 7 लोगों की जान चली गई और 10 घायल हो गए। मरने वालों में दरभंगा के तीन, भोजपुर, गोपालगंज, सुपौल और कटिहार जिले के एक-एक व्यक्ति शामिल हैं। मौसम विभाग ने शुक्रवार को भी 25 जिलों में घने कोहरे का अलर्ट जारी किया। पटना समेत अन्य कई शहरों में आज भी सुबह के समय दृश्यता बहुत कम नजर आई।

बिहार में कोहरे की वजह से गुरुवार को 16 फ्लाइट रद्द करनी पड़ीं। सर्वाधिक पटना एयरपोर्ट से 10 विमान रद्दे रहे। वहीं, तेजस राजधानी समेत कई ट्रेनें 7 घंटे तक की देरी से आईं और गईं। मुजफ्फरपुर में भी गुरुवार को एक वंदे भारत समेत 22 मेल एवं पैसेंजर ट्रेनें लेट हुईं।

मौसम विभाग के अनुसार, शनिवार को भी घने कोहरे से राहत के आसार नहीं है। कोहरे के कारण पटना सहित राज्य के कई जिलों में शीतलहर जैसे हालात बने हैं। ज्यादातर शहरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई। 20 से 21 दिसंबर तक राज्य के पश्चिमी और मध्य भाग में अधिकांश स्थानों पर घना से अति घना कोहरा रहने की आशंका है। पूर्वी भाग में घना कोहरा छाए रहने की संभावना है।