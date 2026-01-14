Bihar Weather: बिहार में चार दिनों तक घने कोहरे की चेतावनी, तापमान नहीं बदलेगा; कैसा रहेगा मौसम
Bihar Weather: मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, अगले दो-तीन दिनों तक राज्य के मौसम में विशेष बदलाव होने के आसार नहीं हैं। इसी कारण सुबह में कोहरा छाया रहेगा, लेकिन दिन में धूप निकलने के कारण लोगों को ठंड से आंशिक तौर पर राहत मिलेगी।
Bihar Weather: बिहार में तीन-चार दिनों तक मध्यम से घने स्तर का कोहरा छाने की चेतावनी है। हालांकि अधिकतम और न्यूनतम तापमान में विशेष बदलाव के आसार नहीं है। बुधवार को उत्तर बिहार के एक-दो स्थानों पर घना कोहरा छाए रहने का पूर्वानुमान है। हालांकि मंगलवार को प्रदेश के ज्यादातर शहरों के न्यूनतम तापमान में वृद्धि और अधिकतम तापमान में गिरावट आई। राज्य का न्यूनतम तापमान 5.9 से 11.4 और अधिकतम तापमान 21.1 से 25.6 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा।
प्रदेश का सबसे कम तापमान 5.9 डिग्री सेल्सियस भागलपुर के सबौर और सबसे अधिक तापमान 25.6 डिग्री सेल्सियस किशनगंज में दर्ज किया गया। प्रदेश में सबसे कम दृश्यता 400 मीटर पूर्णिया में रिकॉर्ड की गई। मंगलवार को एक बार फिर से पछुआ हवा चलने के कारण प्रदेश के ज्यादातर शहरों के अधिकतम तापमान में गिरावट आई और लोगों को दिन में भी ठंड का अहसास हुआ।
पटना में सुबह रहेगा कोहरा तो दिन में निकलेगी धूप
पटना में बुधवार को सुबह के समय हल्के स्तर का कोहरा छाया रहेगा। दिन में धूप निकलने के कारण लोगों को ठंड से आंशिक तौर पर राहत मिलेगी। राजधानी के न्यूनतम तापमान में मंगलवार को 0.2 डिग्री की वृद्धि और अधिकतम तापमान में 0.3 डिग्री की गिरावट आई। नतम तापमान 10.9 और अधिकतम तापमान 21.7 डिग्री सेल्सियस रहा।