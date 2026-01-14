Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsDense fog in bihar and no changes in temperature for next four days weather report
Bihar Weather: बिहार में चार दिनों तक घने कोहरे की चेतावनी, तापमान नहीं बदलेगा; कैसा रहेगा मौसम

Bihar Weather: बिहार में चार दिनों तक घने कोहरे की चेतावनी, तापमान नहीं बदलेगा; कैसा रहेगा मौसम

संक्षेप:

Bihar Weather: मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, अगले दो-तीन दिनों तक राज्य के मौसम में विशेष बदलाव होने के आसार नहीं हैं। इसी कारण सुबह में कोहरा छाया रहेगा, लेकिन दिन में धूप निकलने के कारण लोगों को ठंड से आंशिक तौर पर राहत मिलेगी।

Jan 14, 2026 06:07 am ISTNishant Nandan हिन्दुस्तान प्रतिनिधि, पटना
share Share
Follow Us on

Bihar Weather: बिहार में तीन-चार दिनों तक मध्यम से घने स्तर का कोहरा छाने की चेतावनी है। हालांकि अधिकतम और न्यूनतम तापमान में विशेष बदलाव के आसार नहीं है। बुधवार को उत्तर बिहार के एक-दो स्थानों पर घना कोहरा छाए रहने का पूर्वानुमान है। हालांकि मंगलवार को प्रदेश के ज्यादातर शहरों के न्यूनतम तापमान में वृद्धि और अधिकतम तापमान में गिरावट आई। राज्य का न्यूनतम तापमान 5.9 से 11.4 और अधिकतम तापमान 21.1 से 25.6 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

प्रदेश का सबसे कम तापमान 5.9 डिग्री सेल्सियस भागलपुर के सबौर और सबसे अधिक तापमान 25.6 डिग्री सेल्सियस किशनगंज में दर्ज किया गया। प्रदेश में सबसे कम दृश्यता 400 मीटर पूर्णिया में रिकॉर्ड की गई। मंगलवार को एक बार फिर से पछुआ हवा चलने के कारण प्रदेश के ज्यादातर शहरों के अधिकतम तापमान में गिरावट आई और लोगों को दिन में भी ठंड का अहसास हुआ।

ये भी पढ़ें:पीएम आवास योजना: केंद्र ने रोका पैसा, बिहार में नौ लाख घरों का निर्माण अटका

मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, अगले दो-तीन दिनों तक राज्य के मौसम में विशेष बदलाव होने के आसार नहीं हैं। इसी कारण सुबह में कोहरा छाया रहेगा, लेकिन दिन में धूप निकलने के कारण लोगों को ठंड से आंशिक तौर पर राहत मिलेगी।

पटना में सुबह रहेगा कोहरा तो दिन में निकलेगी धूप

पटना में बुधवार को सुबह के समय हल्के स्तर का कोहरा छाया रहेगा। दिन में धूप निकलने के कारण लोगों को ठंड से आंशिक तौर पर राहत मिलेगी। राजधानी के न्यूनतम तापमान में मंगलवार को 0.2 डिग्री की वृद्धि और अधिकतम तापमान में 0.3 डिग्री की गिरावट आई। नतम तापमान 10.9 और अधिकतम तापमान 21.7 डिग्री सेल्सियस रहा।

ये भी पढ़ें:जब्त गाड़ी को नीलाम कर दिया, बिहार में DSP, थानाध्यक्ष और उत्पाद अधीक्षक पर केस
Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
Bihar News Bihar Weather Bihar अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Shapath Grahan, Bihar Election Result 2025, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।