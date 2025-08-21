dengue cases increased in patna kankarbagh postal park boaring road and many areas are hotspot पटना में अब डेंगू का डंक, 150 से ज्यादा मरीज मिले; यह इलाके बन गए हॉटस्पॉट, Bihar Hindi News - Hindustan
dengue cases increased in patna kankarbagh postal park boaring road and many areas are hotspot

पटना में अब डेंगू का डंक, 150 से ज्यादा मरीज मिले; यह इलाके बन गए हॉटस्पॉट

इनमें अधिकतर वही मोहल्ले हैं, जो पिछले वर्ष भी डेंगू से प्रभावित रहे थे। पटना के अस्पतालों में डेंगू और डेंगू जैसे लक्षण वाले मरीज अब लगातार पहुंचने लगे हैं। पीएमसीएच, आईजीआईएमएस, पटना एम्स, एनएमसीएच में डेंगू के कई मरीज अब तक मिल चुके हैं। आईजीआईएमएस में चार मरीज भर्ती हैं।

Nishant Nandan हिन्दुस्तान, प्रधान संवाददाता, पटनाThu, 21 Aug 2025 07:57 AM
पटना में अब डेंगू का डंक, 150 से ज्यादा मरीज मिले; यह इलाके बन गए हॉटस्पॉट

पटना में डेंगू का प्रकोप तेजी से बढ़ रहा है। मंगलवार को इस साल एक दिन में सर्वाधिक 15 पीड़ित मिले। वहीं पिछले 48 घंटे में कुल 28 पीड़ित मिले। वहीं अगस्त के 20 दिनों में कुल 86 पीड़ित मिले। वहीं जनवरी से अब तक 150 से ज्यादा मरीज मिले चुके हैं। सिविल सर्जन कार्यालय के अनुसार, डेंगू का सर्वाधिक प्रकोप जलजमाव से ग्रसित इलाके में ही है। इनमें कंकड़बाग, पोस्टल पार्क, योगीपुर, जक्कनपुर, जगनपुरा, पटना सिटी, बोरिंग रोड, बोरिंग कैनाल रोड, पाटलिपुत्र कॉलोनी, दीघा, गोला रोड, रूपसपुर, फुलवारीशरीफ, दानापुर आदि मोहल्ले अभी से हॉटस्पॉट बन गए हैं।

इनमें अधिकतर वही मोहल्ले हैं, जो पिछले वर्ष भी डेंगू से प्रभावित रहे थे। पटना के अस्पतालों में डेंगू और डेंगू जैसे लक्षण वाले मरीज अब लगातार पहुंचने लगे हैं। पीएमसीएच, आईजीआईएमएस, पटना एम्स, एनएमसीएच में डेंगू के कई मरीज अब तक मिल चुके हैं। आईजीआईएमएस में चार मरीज भर्ती हैं। पारस, मेदांता, रूबन, मेडिवर्सल जैसे निजी अस्पतालों के ओपीडी में भी आए कुछ मरीजों में डेंगू मिल रहा है।

टीम नहीं पहुंचे तो सूचना दें

लॉगबुक में उपस्थित आमजनों के नंबर पर रैंडम कॉल कर छिड़काव संबंधित जानकारियां भी ली जा रही हैं। बावजूद इसके नगर निगम क्षेत्र के किसी मोहल्ले में किसी का घर छूट रहा हो या एंटी लार्वा का छिड़काव नहीं हुआ है तो फॉगिंग एवं एंटी लार्वा से संबंधित शिकायतों एवं सुझाव के लिए आमजन 155304 नंबर पर फोन कर सकते हैं। नगर निगम ने आम लोगों से अपील की है कि वह गमलों, कूलर, एसी आदि में पानी एकत्रित नहीं होने दें। नगर निगम कर्मियों को सहयोग करें एवं एंटी लार्वा का छिड़काव करवाएं।

डेंगू के और फैलने की आशंका जता रहे चिकित्सक

इस बार लगातार होने वाली मानसूनी बारिश और जगह-जगह जलजमाव को देखते हुए कई वरीय चिकित्सक इस बार डेंगू का प्रकोप ज्यादा फैलने की आशंका जता रहे हैं। पीएमसीएच के मेडिसिन विभाग के प्रो. डॉ. राजन कुमार, एनएमसीएच के मेडिसिन विभाग के हेड डॉ. अजय कुमार सिन्हा, पारस के डॉ. प्रकाश सिन्हा ने बताया कि पटना के बड़े इलाके में इस बार जलजमाव की समस्या बनी हुई है। इससे मोहल्लों में मच्छरों का प्रकोप भी बढ़ा है।

