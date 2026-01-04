Hindustan Hindi News
निगरानी ACP बोल रहा हूं, 15 लाख में... सीडीपीओ से विजिलेंस ट्रैप के नाम पर डिमांड; FIR दर्ज

संक्षेप:

केसरिया की सीडीपीओ रूपम रानी को शातिर ने फोन कर खुद को निगरानी का एसीपी बताते हुए 15 लाख रुपए की मांग की। फोन करने वाले शख्स ने रुपए नहीं देने पर निगरानी के ट्रैपिंग केस में नाम डाल देने की धमकी भी दी।

Jan 04, 2026 10:39 am ISTSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
बिहार में निगरानी ट्रैपिंग के नाम पर 15 लाख डिमांड करने का मामला उजागर हुआ है। पूर्व चंपारण में एक सीडीपीओ से निगरानी विभाग का एसीपी बताकर फ्रॉड ने 15 लाख की डिमांड कर दी। उनकी लिखित शिकायत पर केसरिया थाने में प्राथमिकी दर्ज कर ली गयी है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है।

जानकारी के मुताबिक केसरिया की सीडीपीओ रूपम रानी को शातिर ने फोन कर खुद को निगरानी का एसीपी बताते हुए 15 लाख रुपए की मांग की। फोन करने वाले शख्स ने रुपए नहीं देने पर निगरानी के ट्रैपिंग केस में नाम डाल देने की धमकी भी दी। सीडीपीओ ने इस संबंध में शनिवार को केसरिया थाने में प्राथमिकी के लिए आवेदन दिया है।

सीडीपीओ ने अपने शिकायती आवेदन में बताया है कि 2 जनवरी को हर्षित कुमार नाम के व्यक्ति ने उनके मोबाइल नंबर पर कॉल किया। उसने खुद को निगरानी का एसीपी बताया। उसने सीडीपीओ से कहा कि 19 दिसम्बर को निगरानी द्वारा की गई ट्रैपिंग की कार्रवाई में हत्थे चढ़ी एलएस ने जांच में आपका नाम लिया है। आपके खिलाफ केस दर्ज किया जा रहा है।

फ्रॉड ने बताया कि आप चाहें तो आपका व कार्यालय कर्मियों का नाम इस केस से हटाया जा सकता है। 15 लाख रुपया दीजिये नहीं तो आपको और आपके सभी कर्मियों का नाम निगरानी ट्रैपिंग केस में डाल दिया जाएगा। इस संबंध में सीडीपीओ ने जब निगरानी के डीएसपी से बात की तो उन्होंने बताया कि हर्षित नाम का कोई व्यक्ति निगरानी विभाग में नहीं है। यह भी बताया गया कि जिस नंबर से फोन आया है वह भी निगरानी का नहीं है।

इस मामले में केसरिया थानाध्यक्ष अनुज कुमार पांडेय ने बताया कि आवेदन सीडीपीओ की ओर से आवेदन मिला है। आवेदन के आधार पर मामले की जांच की जा रही है। जांच के बाद आगे कार्रवाई की जाएगी। निगरानी ब्यूरो से भी संपर्क किया जा रहा है। जिस नंबर से आरोपी ने बात की उसकी भी जांच की जा रही है।

