दफादारों-चौकीदारों के आश्रितों की बहाली की मांग; डिप्टी CM सम्राट चौधरी से मंत्री संजय पासवान मिले

बिहार में दफादारों और चौकीदारों के आश्रितों की बहाली की मांग को लेकर गन्ना उद्योग मंत्री संजय पासवान ने डिप्टी सीएम सह गृह मंत्री सम्राट चौधरी से मुलाकात की। और विस्तृत पत्र सौंपा।

Jan 13, 2026 10:35 pm ISTsandeep लाइव हिन्दुस्तान, पटना
लोजपा (रा) के वरिष्ठ नेता सह गन्ना उद्योग मंत्री संजय पासवान ने दफादार-चौकीदारों के आश्रितों की बहाली सहित अन्य लंबित व संवेदनशील मुद्दों को लेकर मंगलवार को उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि पूर्व में दफादार चौकीदार के स्थान पर उनके परिवार के सदस्य को नियुक्त करने की व्यवस्था थी। 1990 में पद सरकारी घोषित होने के बाद आश्रितों की बहाली को लेकर असमंजस की स्थिति उत्पन्न हुई। पासवान ने कहा कि 2014 में चौकीदारी व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए नयी नियमावली बनायी गयी, परंतु इसके बावजूद दफादार चौकीदारों के आश्रितों की आजीविका एवं सुरखा की समस्या आज भी बनी हुई है।

डिप्टी सीएम से मुलाकात के बाद उन्होने सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया। जिसमें लिखा कि दफादार चौकीदारों के आश्रितों की वर्षों पुरानी और संवेदनशील समस्या को लेकर आज उप मुख्यमंत्री सह गृह मंत्री सम्राट चौधरी जी से शिष्टाचार मुलाकात कर उन्हें विस्तृत पत्र सौंपा। दफादार चौकीदारों ने पीढ़ी-दर-पीढ़ी अपराध नियंत्रण में अहम भूमिका निभाई है, किंतु आज उनके आश्रित आजीविका एवं सुरक्षा के संकट से जूझ रहे हैं। आशा है कि मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए इस विषय पर सकारात्मक निर्णय लिया जाएगा।