आलू की डिमांड पड़ गई भारी; नवादा में अवैध वसूली के आरोप में 11 गृहरक्षक निलंबित, वीडियो वायरल

संक्षेप: नवादा के रजौली चेकपोस्ट में ट्रक ड्राइवर से आलू और पैसों की अवैध वसूली के आरोप में 11 गृहरक्षकों को निलंबित कर दिया गया है। जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था।

नवादा में रजौली चेकपोस्ट पर अवैध वसूली के आरोप में 11 गृहरक्षकों को निलंबित कर दिया गया है। ट्रक चालकों से आलू और रुपए की मांग करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। जिसकी नवादा एसपी ने जांच कराई थी। रिपोर्ट में आरोप सही पाए जाने पर एसपी की अनुशंसा पर डीएम ने सस्पेंड कर दिया है। घटना 24 नवंबर 2025 की है। जब ड्यूटी पर तैनात गृहरक्षकों ने ट्रक ड्राइवर से आलू मांगे थे। वीडियो बनाने पर चालक के साथ धक्कामुक्की भी थी।

वायरल वीडियो की जांच पुलिस निरीक्षक, रजौली अंचल ने की थी। जिसमें 11 गृहरक्षक दोषी पाए गए। आरोपियों में शीतल कुमार, ईश्वरी प्रसाद, जवाहर प्रसाद, कन्हैया कुमार, अतीश कुमार, रघुनन्दन प्रसाद, महेश कुमार, रणधीर कुमार, सुधीर कुमार, श्री यादव और मनोज कुमार शामिल हैं। जिन्हें अगले आदेश तक कर्तव्य से वंचित किए गए हैं।