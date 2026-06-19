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5 घंटे में दिल्ली से पटना ले जाएगी ट्रेन, बिहार को 200 नई रेलगाड़ी भी; छपरा में अश्विनी वैष्णव का ऐलान

Jayesh Jetawat लाइव हिन्दुस्तान, छपरा
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रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि आने वाले समय में दिल्ली से पटना का सफर बुलेट ट्रेन से महज 4 घंटे और 45 मिनट में पूरा होने वाला है। अगले 5 से 8 सालों में 200 नई रेलगाड़ियां चलाई जाएंगी। 

5 घंटे में दिल्ली से पटना ले जाएगी ट्रेन, बिहार को 200 नई रेलगाड़ी भी; छपरा में अश्विनी वैष्णव का ऐलान

बिहार में रेल कनेक्टिविटी का तेजी से विस्तार होने वाला है। राज्य में अगले 5 से 8 सालों में 200 नई ट्रेनें चलाई जाएंगी। इससे रेल यात्रियों की समस्या दूर होगी। इसमें दिल्ली से सिलीगुड़ी के बीच बनने वाला बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट भी शामिल है। बुलेट ट्रेन के जरिए पटना से दिल्ली का सफर महज पौने 5 घंटे में पूरा हो जाएगा। यह घोषणा रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शुक्रवार को छपरा में की। उन्होंने कहा कि बिहार का इतिहास देश के निर्माण की गौरवशाली परंपरा से जुड़ा हुआ है। रेलवे कनेक्टिविटी का विस्तार विकास की नई संभावनाएं पैदा करेगा।

रेल मंत्री ने छपरा में शुक्रवार को रेलवे के कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने छपरा-दिल्ली आनंद विहार एक्सप्रेस और मऊ-दिल्ली आनंद विहार एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके साथ ही दोहरीघाट-औड़िहार ट्रेन का वाराणसी सिटी तक विस्तार किया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी शामिल हुए। दोनों नेता पटना से विशेष सैलून ट्रेन से छपरा पहुंचे।

11 अमृत भारत और 14 वंदे भारत बिहार से चल रहीं

अश्विनी वैष्णव ने अपने संबोधन में कहा कि पहले बिहार में रेलवे का बजट सिर्फ एक हजार करोड़ रुपये था, जो हाल के वर्षों में बढ़कर 10 हजार करोड़ रुपये तक हो गया है। बिहार में 11 अमृत भारत और 14 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें चल रही हैं।

रेल मंत्री ने कहा, “आने वाले समय में बिहार में बुलेट ट्रेन भी आएगी। दिल्ली से लखनऊ, लखनऊ से वाराणसी, वारणसी से पटना और पटना से सिलीगुड़ी के बीच बुलेट ट्रेन का कॉरिडोर बिछाया जाएगा। दिल्ली से पटना की यात्रा मात्र 4 घंटे 45 मिनट की रह जाएगी।”

उन्होंने दावा किया कि यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विकसित भारत का विजन है। पहला बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट अहमदाबाद से मुंबई के बीच अगले साल चालू हो जाएगा। आने वाले समय में 7000 किलोमीटर लंबा बुलेट ट्रेन का कॉरिडोर देश भर में बिछाया जाएगा।

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बिहार में एक लाख करोड़ की रेल परियोजनाएं- सम्राट

वहीं, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार में एक लाख करोड़ रुपये से अधिक की रेल परियोजनाओं पर कार्य चल रहा है। केंद्र सरकार हर साल बिहार के लिए हजारों करोड़ रुपये की राशि रेलवे विकास पर खर्च कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य के 38 जिलों में से 36 जिले रेलवे नेटवर्क से जुड़ चुके हैं तथा रेलवे को आधुनिक तकनीक से लैस करने का कार्य तेजी से किया जा रहा है।

छपरा में कार्यक्रम के दौरान रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव एवं मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी

रेलवे ट्रैक विस्तार पर जोर

मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार में रेल पटरियों के दोहरीकरण और तिहरीकरण का कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है। छपरा से कटिहार तक रेल क्षमता बढ़ाने के लिए अतिरिक्त लाइन बिछाने की प्रक्रिया शुरू की गई है। गंगा के दोनों किनारों पर आधुनिक रेल अवसंरचना विकसित करने की दिशा में भी कार्य चल रहा है।

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Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat

जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।

जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।

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