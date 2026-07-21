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दिल्ली से पटना का किराया 14 हजार,बेंगलुरु से 17 हजार पार; दीवाली में विमान से सफर तीन गुना महंगा

By Nishant Nandan
हिन्दुस्तान, चंदन द्विवेदी, पटना
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बता दें कि नई दिल्ली पटना मार्ग पर सामान्य दिनों में किराया साढ़े पांच हजार से साढ़े हजार के बीच रहता है लेकिन दिवाली में विमानों का किराया एक नवंबर से ही चढ़ने लगा है। एक नवंबर को न्यूनतम किराया सात हजार नौ सौ 67 रुपये है जबकि छह नवंबर को यह नौ हजार सात सौ चार पर पहुंच गया है।

दिल्ली से पटना का किराया 14 हजार,बेंगलुरु से 17 हजार पार; दीवाली में विमान से सफर तीन गुना महंगा

चंदन द्विवेदी, हिन्दुस्तान, पटना। दीपावली आठ नवंबर को है लेकिन मुंबई और दिल्ली से पटना का विमान किराया तिगुना तक महंगा हो गया है। सात नवंबर को दिल्ली से पटना का किराया 14 हजार के पार पहुंच गया है। इस दिन इंडिगो के शाम चार बजे के विमान का न्यूनतम किराया दस हजार चार सौ नौ रुपये है। सामान्य दिनों में यह पांच हजार के करीब रहता है।

स्पाइस जेट का दस हजार छ सौ चार जबकि इंडिगो के सुबह सवा छह बजे की उड़न का किराया 14 हजार 504 रुपये है। सात नवंबर की शाम सात बजे की इंडिगो का किराया 16 हजार 814 रुपये है। एयर इंडिया के शाम 4.55 बजे के विमान का किराया 16 हजार 299 रुपये पहुंच गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि ईंधन की महंगाई के बीच पर्व त्योहारों में काफी बढ़ोतरी दिख रही है।

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एक नवंबर से ही दिल्ली पटना मार्ग पर चढ़ने लगा है किराया

नई दिल्ली पटना मार्ग पर सामान्य दिनों में किराया साढ़े पांच हजार से साढ़े हजार के बीच रहता है लेकिन दिवाली में विमानों का किराया एक नवंबर से ही चढ़ने लगा है। एक नवंबर को न्यूनतम किराया सात हजार नौ सौ 67 रुपये है जबकि छह नवंबर को यह नौ हजार सात सौ चार पर पहुंच गया है। छह नवंबर को इस मार्ग पर इंडिगो के विमान का अधिकतम किराया 19 हजार 813 रुपये है।

बेंगलुरु पटना मार्ग पर किराया साढ़े 17 हजार पार

बेंगलुरु पटना मार्ग पर दिवाली के समय किराए में आग लगी है। इस मार्ग पर सात नवंबर न्यूनतम किराया लगभग 14 हजार है। इसी दिन सुबह साढ़े आठ बजे की इंडिगो की उड़ान का किराया 17 हजार 675 रुपये पहुंच गया है। सामान्य दिनों में इस मार्ग पर किराया आठ हजार के आसपास रहता है। किराये में उछाल की स्थिति अक्टूबर के अंतिम सप्ताह से ही दिख रही है।

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पसंदीदा सीट के लिए अलग से चुकाना होगा किराया

इतना अधिक किराया चुकाने के बाद पसंदीदा सीटों के लिए ढाई सौ से छह सौ तक सीटों का किराया अलग से चुकाना होगा। ऐसे में एक परिवार को केवल पर्व में पटना आने में 80 हजार से एक लाख तक के हवाई टिकट खरीदने होंगे।

मुंबई मार्ग पर 30 अक्टूबर से ही किराये में उछाल

सामान्य दिनों में मुंबई से पटना के बीच का किराया साढ़े सात से आठ हजार रुपये है। 30 अक्टूबर को इस मार्ग पर न्यूनतम किराया 14 हजार 170 रुपये है जबकि इस दिन किराया 13 हजार 998 रुपये तक है। सात नवंबर को न्यूनतम किराया 14 हजार 170 रुपये पर पहुंच गया है। जबकि अधिकतम किराया इंडिगो के शाम 6.10 बजे के विमान का 16 हजार 112 रुपये है।

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Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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