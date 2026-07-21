दिल्ली से पटना का किराया 14 हजार,बेंगलुरु से 17 हजार पार; दीवाली में विमान से सफर तीन गुना महंगा

बता दें कि नई दिल्ली पटना मार्ग पर सामान्य दिनों में किराया साढ़े पांच हजार से साढ़े हजार के बीच रहता है लेकिन दिवाली में विमानों का किराया एक नवंबर से ही चढ़ने लगा है। एक नवंबर को न्यूनतम किराया सात हजार नौ सौ 67 रुपये है जबकि छह नवंबर को यह नौ हजार सात सौ चार पर पहुंच गया है।

चंदन द्विवेदी, हिन्दुस्तान, पटना। दीपावली आठ नवंबर को है लेकिन मुंबई और दिल्ली से पटना का विमान किराया तिगुना तक महंगा हो गया है। सात नवंबर को दिल्ली से पटना का किराया 14 हजार के पार पहुंच गया है। इस दिन इंडिगो के शाम चार बजे के विमान का न्यूनतम किराया दस हजार चार सौ नौ रुपये है। सामान्य दिनों में यह पांच हजार के करीब रहता है।

स्पाइस जेट का दस हजार छ सौ चार जबकि इंडिगो के सुबह सवा छह बजे की उड़न का किराया 14 हजार 504 रुपये है। सात नवंबर की शाम सात बजे की इंडिगो का किराया 16 हजार 814 रुपये है। एयर इंडिया के शाम 4.55 बजे के विमान का किराया 16 हजार 299 रुपये पहुंच गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि ईंधन की महंगाई के बीच पर्व त्योहारों में काफी बढ़ोतरी दिख रही है।

एक नवंबर से ही दिल्ली पटना मार्ग पर चढ़ने लगा है किराया नई दिल्ली पटना मार्ग पर सामान्य दिनों में किराया साढ़े पांच हजार से साढ़े हजार के बीच रहता है लेकिन दिवाली में विमानों का किराया एक नवंबर से ही चढ़ने लगा है। एक नवंबर को न्यूनतम किराया सात हजार नौ सौ 67 रुपये है जबकि छह नवंबर को यह नौ हजार सात सौ चार पर पहुंच गया है। छह नवंबर को इस मार्ग पर इंडिगो के विमान का अधिकतम किराया 19 हजार 813 रुपये है।

बेंगलुरु पटना मार्ग पर किराया साढ़े 17 हजार पार बेंगलुरु पटना मार्ग पर दिवाली के समय किराए में आग लगी है। इस मार्ग पर सात नवंबर न्यूनतम किराया लगभग 14 हजार है। इसी दिन सुबह साढ़े आठ बजे की इंडिगो की उड़ान का किराया 17 हजार 675 रुपये पहुंच गया है। सामान्य दिनों में इस मार्ग पर किराया आठ हजार के आसपास रहता है। किराये में उछाल की स्थिति अक्टूबर के अंतिम सप्ताह से ही दिख रही है।

पसंदीदा सीट के लिए अलग से चुकाना होगा किराया इतना अधिक किराया चुकाने के बाद पसंदीदा सीटों के लिए ढाई सौ से छह सौ तक सीटों का किराया अलग से चुकाना होगा। ऐसे में एक परिवार को केवल पर्व में पटना आने में 80 हजार से एक लाख तक के हवाई टिकट खरीदने होंगे।