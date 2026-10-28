दिल्ली से किशनगंज तक पूर्णिया होकर चलेगी नॉन एसी बस, दिवाली-छठ पर सुविधा; जानें रूट और किराया
दिल्ली एनसीआर और पंजाब-हरियाणा से दिवाली और छठ पर बिहार आने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए सीमांचल तक नॉन एसी बस चलाई जाएगी। ट्रेन में टिकट ना मिलने पर यात्री दिल्ली से पूर्णिया होकर किशनगंज तक चलने वाली इस बस में सफर कर सकते हैं।
पूर्णिया, हिन्दुस्तान संवाददाता। लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा और दीपावली पर अपने घर वाले ट्रेन में टिकट नहीं मिलने पर बेबस नहीं होंगे, क्योंकि सरकार उनके लिए बसें चला रही हैं। त्योहार में घर आने की तैयारी कर रहे पूर्णिया और कोसी प्रमंडल के लोगों के लिए राहत भरी खबर है। त्योहारों के दौरान ट्रेनों में कंफर्म टिकट नहीं मिलने और लंबी वेटिंग लिस्ट के कारण होने वाली परेशानी को देखते हुए बिहार सरकार ने बस सेवा के माध्यम से यात्रियों को राहत देने की पहल की है। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की ओर से 5 नवंबर से 25 नवंबर तक दिल्ली से किशनगंज के लिए नॉन एसी बस सेवा संचालित करने की योजना है।
इस अवधि में यात्रियों को घर पहुंचने के लिए एक अतिरिक्त परिवहन विकल्प मिलेगा। दिल्ली और पंजाब में काम करने वाले बिहार के हजारों लोग दीपावली और छठ पूजा पर अपने परिवार के साथ त्योहार मनाने के लिए घर लौटते हैं। इस दौरान ट्रेनों में यात्रियों की भीड़ काफी बढ़ जाती है। कंफर्म टिकट नहीं मिलने के कारण कई लोगों को यात्रा की योजना बदलनी पड़ती है। ऐसे यात्रियों के लिए नॉन एसी बस सेवा उपयोगी साबित हो सकती है।
दिल्ली से किशनगंज बस से 30 घंटे का सफर, किराया 2000 रुपये
प्रस्तावित व्यवस्था के तहत दिल्ली से किशनगंज के लिए प्रतिदिन बस चलाने की योजना है। बस किशनगंज से पूर्णिया, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, सोनपुर, गोरखपुर, आगरा होकर दिल्ली जाएगी। नॉन एसी बस का किराया 2000 प्रति यात्री तय की गई है। दिल्ली से किशनगंज का सफर लगभग 30 घंटे में पूरा होगा।
त्योहार के समय रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की भीड़ और टिकटों की मारामारी आम समस्या है। ऐसे में बस सेवा शुरू होने से यात्रियों को वैकल्पिक साधन उपलब्ध होगा। खासकर दिल्ली और पंजाब में रोजगार करने वाले लोगों को त्योहार के मौके पर घर पहुंचने में सहूलियत मिलने की उम्मीद है।
त्योहार में घर आने में नहीं होगी परेशानी: BSRTC
बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के रीजनल मैनेजर अजिताभ आनंद ने कहा कि त्योहारों के दौरान यात्रियों को घर पहुंचने में परेशानी न हो, इसके लिए बस सेवा की व्यवस्था की जा रही है। दिल्ली से किशनगंज के लिए प्रस्तावित नॉन एसी बस सेवा से उन यात्रियों को राहत मिलेगी, जिन्हें ट्रेनों में कंफर्म टिकट नहीं मिल पाती है। ट्रेन में टिकट नही मिलने पर सीमांजल एवं कोसी के निवासी को घर आने में बस की सुविधाएं काफी राहत प्रदान करेगी। बता दें कि छठ पूजा बिहार का प्रमुख लोक आस्था का महापर्व है। इस अवसर पर दूसरे राज्यों में रहने वाले लोग बड़ी संख्या में अपने गांव और शहर लौटते हैं।
लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।
जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।