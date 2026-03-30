शरजील इमाम तिहाड़ जेल रवाना, बिहार में भाई की शादी के लिए कोर्ट से पैरोल मिला था
शरजील इमाम को उनके छोटे भाई की शादी में शामिल होने के लिए न्यायालय द्वारा 20 मार्च से 30 मार्च तक दस दिनों की अंतरिम जमानत प्रदान की गई थी। इस अवधि में उनके घर में खुशी और उत्सव का माहौल बना रहा, लेकिन जमानत अवधि के समापन के साथ ही वहीं घर और गांव एकाएक गमगीन हो उठा।
Bihar News: दिल्ली दंगा में आरोपी छात्र नेता शरजील इमाम सोमवार को अपनी अंतरिम जमानत की अवधि समाप्त होने पर आत्मसमर्पण करने के लिए सोमवार की अहले सुबह दिल्ली के लिए रवाना हो गए। पैतृक गांव काको से उनकी विदाई का दृश्य अत्यंत भावुक रहा। परिजनों और ग्रामीणों ने भावुक होकर विदायी दी। नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के विरुद्ध आंदोलन के दौरान चर्चित चेहरा रहे।
उल्लेखनीय है कि शरजील इमाम को उनके छोटे भाई की शादी में शामिल होने के लिए न्यायालय द्वारा 20 मार्च से 30 मार्च तक दस दिनों की अंतरिम जमानत प्रदान की गई थी। इस अवधि में उनके घर में खुशी और उत्सव का माहौल बना रहा, लेकिन जमानत अवधि के समापन के साथ ही वहीं घर और गांव एकाएक गमगीन हो उठा। सोमवार की सुबह जब शरजील इमाम दिल्ली के लिए रवाना होने लगे, तो यह क्षण परिवार के लिए बेहद भारी था। मां अपने बेटे को विदा करते हुए भावुक हो उठीं, उनकी आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे।
छोटे भाई मुज़म्मिल इमाम, जिनकी शादी के सिलसिले में शरजील को जमानत मिली थी, खुद को संभाल नहीं पा रहे थे। उनकी जुबान खामोश थी, लेकिन आंखें बहुत कुछ कह रही थीं। मुज़म्मिल इमाम ने भर्राए गले से कहा भैया का घर आना हमारे लिए किसी नेमत से कम नहीं था। शादी की खुशी उनके बिना अधूरी रहती। लेकिन अब उनका इस तरह जाना दिल को बहुत तकलीफ दे रहा है। हमें पूरा भरोसा है कि सच सामने आएगा और वे जल्द हमारे बीच होंगे।
वहीं चाचा अरशद इमाम ने कहा शरजील शुरू से ही मेधावी छात्र रहा है और समाज के मुद्दों को लेकर सजग रहा है। हमें न्यायपालिका पर पूरा विश्वास है। हम उम्मीद करते हैं कि सच्चाई सामने आएगी और उसे न्याय मिलेगा। शरजील इमाम का परिवार सामाजिक और राजनीतिक रूप से भी एक प्रतिष्ठित पृष्ठभूमि रखता है। उनके पिता स्वर्गीय अकबर इमाम जनता दल (यू) के वरिष्ठ नेता रहे हैं, जिनकी क्षेत्र में एक सशक्त पहचान रही है। ऐसे में शरजील की मौजूदगी हमेशा चर्चा का विषय रहा है। गांव काको के लोग भी बड़ी संख्या में उन्हें विदा करने के लिए जुटे थे। किसी की आंखें नम थीं, तो कोई खामोशी के साथ अपने जज्बातों को दबाने की कोशिश कर रहा था।
हर शख्स की जुबान पर एक ही दुआ थी कि शरजील इमाम जल्द रिहा होकर अपने घर लौटें और परिवार की खुशियां फिर से बहाल हों। कुछ दिन पहले तक जिस काको में शादी की खुशियों की गूंज सुनाई दे रही थी, आज वही गांव एक गहरे सन्नाटे में डूबा नजर आया। माहौल ऐसा था मानो खुशियों पर अचानक विराम लग गया हो। शरजील इमाम के दिल्ली के लिए प्रस्थान के साथ ही अब परिजनों और ग्रामीणों की निगाहें न्यायिक प्रक्रिया पर टिकी हैं। सभी को उम्मीद है कि आने वाले समय में न्याय होगा और वे पुनः अपने घर-परिवार के बीच लौटेंगे।
लेखक के बारे मेंSudhir Kumar
टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।और पढ़ें