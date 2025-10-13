Hindustan Hindi News
आईआरसीटीसी घोटाला: लालू-राबड़ी और तेजस्वी पर मुकदमा चलेगा या नहीं, अदालत आज देगा आदेश

अदालत का आदेश यह तय करेगा कि इस मामले में लालू परिवार के सदस्यों पर मुकदमा चलेगा या नहीं। इसमें 14 आरोपी हैं। यह मामला 2004 से 2009 के बीच लालू प्रसाद के रेल मंत्री के कार्यकाल के दौरान आईआरसीटीसी होटलों के रखरखाव के ठेकों के आवंटन में भ्रष्टाचार के आरोपों से जुड़ा है।

Nishant Nandan हिन्दुस्तान ब्यूरो, पटनाMon, 13 Oct 2025 05:58 AM
चर्चित आईआरसीटीसी होटल भ्रष्टाचार मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट सोमवार को आरोप तय करने पर फैसला सुना सकती है। कोर्ट ने पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद, पूर्व सीएम राबड़ी देवी और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सहित अन्य आरोपियों को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया है। पेशी के लिए लालू, राबड़ी और तेजस्वी रविवार को दिल्ली पहुंचे। सोमवार को कोर्ट की ओर से आने वाला निर्णय विधानसभा चुनावों पर बड़ा असर डाल सकता है।

होटलों के रखरखाव के ठेके का मामला

आरोप है कि आईआरसीटीसी होटलों के रखरखाव के ठेके लालू से जुड़ी एक बेनामी कंपनी से हासिल की गई तीन एकड़ कीमती जमीन के बदले में दिए गए थे। 7 जुलाई, 2017 को सीबीआई ने एक एफआईआर दर्ज की और लालू प्रसाद और उनके परिवार से जुड़े पटना, नई दिल्ली, रांची और गुरुग्राम स्थित 12 ठिकानों पर छापेमारी की।

सीबीआई ने दावा किया है कि सभी आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने के लिए पर्याप्त सबूत मौजूद हैं। वहीं लालू प्रसाद के वकील ने तर्क दिया है कि उनके खिलाफ इस मामले में मुकदला चलाए रखने का कोई वैधानिक तर्क नहीं है।

