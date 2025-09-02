दिल्ली से पटना AC स्लीपर का किराया 1254 रुपये, छठ-दिवाली स्पेशल बसों की बुकिंग शुरू

छठ-दिवाली पर बिहारी प्रवासियों के लिए दूसरे राज्यों से चलाई जाने वालीं बसों का किराया तय हो गया है। BSRTC की वेबसाइट पर इनकी टिकट बुकिंग भी शुरू हो गई हैं। दिल्ली, हरियाणा समेत अन्य राज्यों से पटना, भागलपुर, गयाजी, मुजफ्फरपुर, छपरा जैसे शहरों के लिए बसें चलेंगी।

Bihar Special Bus Fare BSRTC: छठ, दिवाली, दूर्गा पूजा जैसे पर्व एवं त्योहार के दौरान देश के विभिन्न राज्यों से बिहार के शहरों के चलने वालीं बसों का किराया तय कर दिया गया है। इनके टिकट की बुकिंग भी शुरू हो गई है। इन बसों में लोगों को सामान्य दिनों की तुलना में कम पैसे देने होंगे। बिहार परिवहन विभाग ने भागलपुर से अंबाला रूट के लिए एसी स्लीपर बस के किराये में 1113 रुपये की छूट दी है। वहीं, सबसे चर्चित पटना-दिल्ली रूट पर भी यात्री घर आने या वापस काम पर जाने के लिए कम खर्च में सफर कर सकेंगे। दिल्ली से पटना का किराया लगभग 1254 रुपये होगा। यह एसी स्लीपर बस का किराया है। नॉन एसी का इससे भी कम होगा।

भागलपुर-अंबाला रूट पर एसी बस का भाड़ा 3,603 रुपये है, लेकिन यात्रियों को मात्र 2,490 रुपये देने होंगे। सरकार बाकी के किराये में सब्सिडी देकर छूट दे रही है। इसी रूट पर नॉन एसी बस के लिए 632 रुपये की छूट तय की गई है। यात्रियों को अंबाल से भागलपुर आने के लिए 1490 रुपये ही देने होंगे, जबकि बस का किराया 2,122 रुपये है।

पटना-दिल्ली रूट पर एसी बस के किराये पर सरकार 619 रुपये सब्सिडी वहन करेगी। एसी बस का किराया 1,873 रुपये है, जिसमें यात्री को मात्र 1,254 रुपये देने होंगे। इसी तरह दिल्ली से पटना के लिए नॉन-एसी बस के किराये पर भी 394 रुपये छूट दी जाएगा। यात्रियों को 1,133 रुपये किराया ही लगेगा, जबकि बस का वास्तविक किराया 1,527 रुपये है। एसी स्लीपर बस के किराये पर सरकार 919 रुपये छूट देगी। बस का किराया 2,812 रुपये है, जिसमें यात्री 1,893 रुपये ही देंगे।

शुरू हुई टिकटों की बुकिंग : यात्रियों की सुविधा के लिए 1 सितंबर से बीएसआरटीसी की आधिकारिक वेबसाइट https://bsrtc.bihar. gov.in पर टिकट बुकिंग शुरू हो गई है। इससे 20 सितंबर से 30 नवंबर के बीच दुर्गा-पूजा, दीपावली और छठ जैसे त्योहारों पर घर लौटने वाले प्रवासी बिहारवासियों को सुरक्षित और सस्ती यात्रा मिलेगी।