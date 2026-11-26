लैंड फॉर जॉब केस, लालू-राबड़ी और तेजस्वी को दिल्ली HC से झटका; आरोप तय करने का आदेश
लैंड फॉर जॉब केस: दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के इस मामले में लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप तय करने के निचली अदालत के आदेश को बरकरार रखा है।
रिपोर्ट, निखिल पाठक, दिल्ली: नौकरी के बदले जमीन घोटाले में राष्ट्रीय जनता दल (राजद) प्रमुख लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और बेटे तेजस्वी प्रसाद यादव को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। हाईकोर्ट ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के इस मामले में तीनों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप तय करने के निचली अदालत के आदेश को बरकरार रखा है।
मामला रेलवे में नौकरी देने के बदले जमीन लेने के आरोपों से जुड़ा है। सीबीआई का आरोप है कि वर्ष 2004 से 2009 के बीच लालू प्रसाद यादव के रेल मंत्री रहने के दौरान रेलवे में नौकरियां देने के बदले अभ्यर्थियों या उनके परिजनों से जमीन ली गई थी। हाईकोर्ट का यह आदेश लालू परिवार के लिए झटका माना जा रहा है।
बता दें कि 13 अक्टूबर 2025 को राउज एवेन्यू कोर्ट ने लालू परिवार के सदस्यों समेत 14 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय कए थे। इसके बाद भ्रष्टाचार से संबंधित विभिन्न धाराओं में भी आऱोप तय किए गए थे। CBI का आरोप है कि रेलवे के रांची और पुरी स्थित होटलों के टेंडर और जमीन के सौदों में गड़बड़ी हुई थी। लालू परिवार की तरफ से निचली अदालत के फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी।
बता दें कि इस चर्चित आईआरसीटीसी घोटाले में CBI का यह आरोप है कि जब लालू प्रसाद यादव 2004 से 2009 के बीच रेल मंत्री थे, तब IRCTC के रांची और पुरी स्थित दो होटलों को एक निजी कंपनी सुजाता होटल्स को ठेके पर दिया गया था। CBI के मुताबिक, यह ठेका देने में नियमों के साथ छेड़छाड़ की गई थी। इसके बदले लालू यादव के परिवार को रिश्वत के रूप में कीमती जमीन और शेयर मिले थे।