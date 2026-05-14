Delhi Gangrape: बिहार से खरीदी गई थी निर्भया जैसे कांड वाली बस, मालिक हरियाणा का

दिल्ली में जिस चलती बस में महिला के साथ हैवानियत की गई, उसे बिहार के गोपालगंज से खरीदा गया था। उसका मालिक दिल्ली से सटे हरियाणा के फरीदाबाद का रहने वाला है।

देश की राजधानी दिल्ली में निर्भया कांड जैसी घटना ने सभी को झकझोर कर रख दिया है। महिला के साथ जिस चलती बस में गैंगरेप हुआ, उसे बिहार से खरीदा गया था। यह गोपालगंज जिले के सिधवलिया थाना क्षेत्र के सदौवा रामपुर गांव के पते पर खरीदी गई थी। इसका मालिक हरियाणा का रहने वाला है। दिल्ली से सटे फरीदाबाद के सैनिक कॉलोनी, अरावली विहार अपार्टमेंट निवासी साहिल मल्होत्रा ने उक्त पते पर बस का रजिस्ट्रेशन कराया था। इसके लिए सदौवा रामपुर गांव निवासी अनुज पांडेय से 7000 रुपये प्रतिमाह किराये पर कार्यालय के लिए मकान लिया गया था।

हालांकि फिलहाल वहां कोई कार्यालय संचालित नहीं हो रहा है। बस साईं दृष्टि प्राइवेट लिमिटेड के नाम से रजिस्टर्ड है। उसका रजिस्ट्रेशन नंबर बीआर-28पी-3941 है। गोपालगंज जिला परिवहन विभाग के अनुसार बस पर परमिट, इंश्योरेंस, ओवरलोडिंग समेत अन्य नियमों के उल्लंघन को लेकर एक लाख 37 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। बस का संचालन रॉयल ट्रैवल्स एंड कार्गो नाम की कंपनी करती है।

इस वजह से बिहार में कराते हैं रजिस्ट्रेशन जानकारों के अनुसार ज्यादा यात्रियों को बैठाने के लिए दूसरे राज्यों के लोग बिहार के लोगों के नाम पर बसों का रजिस्ट्रेशन कराते हैं। बताया जाता है कि उत्तर प्रदेश में बस की लंबाई-चौड़ाई के हिसाब से पांच बॉक्स, नागालैंड में 7 और बिहार में 6 बॉक्स बनाकर सवारियां बैठाने की अनुमति है। इसी वजह से दूसरे राज्यों के लोग बिहार के नाम पर बस खरीदकर उन्हें चौड़ा बनवाते हैं। अधिक यात्रियों को बैठाने से उन्हें मुनाफा अपेक्षाकृत ज्यादा होता है।

ड्राइवर के केबिन में यात्रियों को नहीं बैठाने का है नियम बस मालिक अधिक सवारियां बैठाने के लिए नियमों को ताक पर रखकर बस की बॉडी तैयार कराते हैं। नियम के अनुसार किसी भी बस के ड्राइवर के केबिन में यात्रियों को बैठाना प्रतिबंधित है। हालांकि, बिहार से लेकर दिल्ली तक इस नियम का खुलेआम उल्लंघन होता है। सीट से अधिक यात्रियों को बस चालक, खलासी और कंडक्टर बैठा लेते हैं। इसके अलावा बिना अनुमति भारी मात्रा में सामान की ढुलाई भी की जाती है। इससे सफर के दौरान यात्रियों की सुरक्षा पर खतरा बना रहता है।

गोपालगंज के जिला परिवहन पदाधिकारी शशि शेखरम का कहना है कि उस बस के रजिस्ट्रेशन की फाइल को खंगाला जा रहा है। अन्य तथ्यों की छानबीन की जा रही है। अगर कोई गड़बड़ी मिलती है तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

चलती बस में हुआ गैंगरेप, दिल्ली में निर्भया कांड ताजा दिल्ली में बीते सोमवार की रात को एक महिला काम से अपने घर लौट रही थी। सरस्वती विहार बस स्टॉप के पास एक स्लीपर बस आकर रुकी। महिला ने बस के गेट पर खड़े व्यक्ति से टाइम पूछा। इसके बाद आरोपी ने महिला को बस के अंदर धकेल दिया। आरोपी बस को नागलोई को ओर ले गए, इसी दौरान चलती बस में दो लोगों ने बारी-बारी से उसका रेप किया और फिर आधी रात को उसे फेंककर चले गए।

पुलिस ने बस के ड्राइवर और कंडक्टर को गिरफ्तार कर लिया। पीड़ित महिला बहुत गरीब परिवार से आती है। वह अपने बीमार पति और तीन बच्चों के पालन-पोषण के लिए खुद काम करने जाती है। काम से लौटते समय ही उसके साथ हैवानियत की गई।