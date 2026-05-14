Delhi Gangrape: बिहार से खरीदी गई थी निर्भया जैसे कांड वाली बस, मालिक हरियाणा का
दिल्ली में जिस चलती बस में महिला के साथ हैवानियत की गई, उसे बिहार के गोपालगंज से खरीदा गया था। उसका मालिक दिल्ली से सटे हरियाणा के फरीदाबाद का रहने वाला है।
देश की राजधानी दिल्ली में निर्भया कांड जैसी घटना ने सभी को झकझोर कर रख दिया है। महिला के साथ जिस चलती बस में गैंगरेप हुआ, उसे बिहार से खरीदा गया था। यह गोपालगंज जिले के सिधवलिया थाना क्षेत्र के सदौवा रामपुर गांव के पते पर खरीदी गई थी। इसका मालिक हरियाणा का रहने वाला है। दिल्ली से सटे फरीदाबाद के सैनिक कॉलोनी, अरावली विहार अपार्टमेंट निवासी साहिल मल्होत्रा ने उक्त पते पर बस का रजिस्ट्रेशन कराया था। इसके लिए सदौवा रामपुर गांव निवासी अनुज पांडेय से 7000 रुपये प्रतिमाह किराये पर कार्यालय के लिए मकान लिया गया था।
हालांकि फिलहाल वहां कोई कार्यालय संचालित नहीं हो रहा है। बस साईं दृष्टि प्राइवेट लिमिटेड के नाम से रजिस्टर्ड है। उसका रजिस्ट्रेशन नंबर बीआर-28पी-3941 है। गोपालगंज जिला परिवहन विभाग के अनुसार बस पर परमिट, इंश्योरेंस, ओवरलोडिंग समेत अन्य नियमों के उल्लंघन को लेकर एक लाख 37 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। बस का संचालन रॉयल ट्रैवल्स एंड कार्गो नाम की कंपनी करती है।
इस वजह से बिहार में कराते हैं रजिस्ट्रेशन
जानकारों के अनुसार ज्यादा यात्रियों को बैठाने के लिए दूसरे राज्यों के लोग बिहार के लोगों के नाम पर बसों का रजिस्ट्रेशन कराते हैं। बताया जाता है कि उत्तर प्रदेश में बस की लंबाई-चौड़ाई के हिसाब से पांच बॉक्स, नागालैंड में 7 और बिहार में 6 बॉक्स बनाकर सवारियां बैठाने की अनुमति है। इसी वजह से दूसरे राज्यों के लोग बिहार के नाम पर बस खरीदकर उन्हें चौड़ा बनवाते हैं। अधिक यात्रियों को बैठाने से उन्हें मुनाफा अपेक्षाकृत ज्यादा होता है।
ड्राइवर के केबिन में यात्रियों को नहीं बैठाने का है नियम
बस मालिक अधिक सवारियां बैठाने के लिए नियमों को ताक पर रखकर बस की बॉडी तैयार कराते हैं। नियम के अनुसार किसी भी बस के ड्राइवर के केबिन में यात्रियों को बैठाना प्रतिबंधित है। हालांकि, बिहार से लेकर दिल्ली तक इस नियम का खुलेआम उल्लंघन होता है। सीट से अधिक यात्रियों को बस चालक, खलासी और कंडक्टर बैठा लेते हैं। इसके अलावा बिना अनुमति भारी मात्रा में सामान की ढुलाई भी की जाती है। इससे सफर के दौरान यात्रियों की सुरक्षा पर खतरा बना रहता है।
गोपालगंज के जिला परिवहन पदाधिकारी शशि शेखरम का कहना है कि उस बस के रजिस्ट्रेशन की फाइल को खंगाला जा रहा है। अन्य तथ्यों की छानबीन की जा रही है। अगर कोई गड़बड़ी मिलती है तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
चलती बस में हुआ गैंगरेप, दिल्ली में निर्भया कांड ताजा
दिल्ली में बीते सोमवार की रात को एक महिला काम से अपने घर लौट रही थी। सरस्वती विहार बस स्टॉप के पास एक स्लीपर बस आकर रुकी। महिला ने बस के गेट पर खड़े व्यक्ति से टाइम पूछा। इसके बाद आरोपी ने महिला को बस के अंदर धकेल दिया। आरोपी बस को नागलोई को ओर ले गए, इसी दौरान चलती बस में दो लोगों ने बारी-बारी से उसका रेप किया और फिर आधी रात को उसे फेंककर चले गए।
पुलिस ने बस के ड्राइवर और कंडक्टर को गिरफ्तार कर लिया। पीड़ित महिला बहुत गरीब परिवार से आती है। वह अपने बीमार पति और तीन बच्चों के पालन-पोषण के लिए खुद काम करने जाती है। काम से लौटते समय ही उसके साथ हैवानियत की गई।
इस गैंगरेप कांड ने साल 2012 के निर्भया कांड की याद दिला दी। उस समय भी दिल्ली की सड़क पर चलती बस में एक लड़की का गैंगरेप किया गया था, बाद में पीड़िता की मौत हो गई थी। उस कांड पर देश भर के लोगों का गुस्सा फूट पड़ा था। निर्भया केस के आरोपियों को फांसी 2020 में फांसी दे दी गई थी।
लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।
जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।