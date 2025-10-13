Hindustan Hindi News
लालू, राबड़ी, तेजस्वी पर IRCTC केस में चलेगा मुकदमा; बिहार चुनाव से पहले चार्ज फ्रेम

दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव पर चार्ज फ्रेम किया है। देश के चर्चित आईआरसीटीसी घोटाले में इन तीनों के खिलाफ अब मुकदमा चलेगा।

Nishant Nandan लाइव हिन्दुस्तान, पटनाMon, 13 Oct 2025 10:55 AM
बिहार में चुनाव से पहले लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव को बड़ा झटका लगा है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव पर चार्ज फ्रेम किया है। देश के चर्चित आईआरसीटीसी घोटाले में इन तीनों के खिलाफ अब मुकदमा चलेगा। राउज एवेन्यू कोर्ट ने मामले में आरोपियों के खिलाफ उनकी कथित भूमिका के आधार पर अलग-अलग धाराओं में आरोप तय किए हैं। सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि यह घोटाला राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की जानकारी में हुआ है। अदालत ने कहा कि उनकी जानकारी में ही परिवार के सदस्यों को कम पैसे में जमीनें दी गईं। अदालत ने माना कि इस केस में आरोपियों के खिलाफ काफी सबूत हैं।

विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने इस मामले में राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव के खिलाफ आपराधिक साजिश और धोखाधड़ी के साझा आरोप तय किए। यह मामला भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम (आईआरसीटीसी) के दो होटलों के संचालन के ठेके एक निजी कंपनी को देने में कथित अनियमितताओं से जुड़ा है।अदालत ने लालू प्रसाद के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत आरोप तय किए। लालू ने आरोपों से इनकार किया है। मामले में विस्तृत आदेश का इंतजार है। अदालत 27 अक्टूबर के बाद मामले में प्रतिदिन आधार पर सुनवाई शुरू कर सकती है

राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव पर धोखाधड़ी और साजिश रचने के लिए आईपीसी की धारा 420 और 120बी के तहत आरोप तय गए हैं। जाहिर है अब बिहार चुनाव से पहले लालू परिवार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इस केस में आरोप है कि आईआरसीटीसी होटलों के रखरखाव के ठेके लालू प्रसाद यादव से जुड़ी एक बेनामी कंपनी से हासिल की गई तीन एकड़ कीमती जमीन के बदले में दिए गए थे।

7 जुलाई, 2017 को सीबीआई ने एक एफआईआर दर्ज की और लालू प्रसाद और उनके परिवार से जुड़े पटना, नई दिल्ली, रांची और गुरुग्राम स्थित 12 ठिकानों पर छापेमारी की। सीबीआई ने दावा किया है कि सभी आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने के लिए पर्याप्त सबूत मौजूद हैं। वहीं लालू प्रसाद के वकील ने तर्क दिया है कि उनके खिलाफ इस मामले में मुकदला चलाए रखने का कोई वैधानिक तर्क नहीं है।

बताया जा रहा है कि आईआरसीटीसी होटल भ्रष्टाचार मामले में पूर्व रेल मंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर आईपीसी की धारा 420, धारा 120 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत आरोप तय किए गए हैं।

लालू परिवार के सदस्यों पर आरोप तय होने के बाद बीजेपी की तरफ से प्रतिक्रिया भी आई है। भाजपा प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि लालू परिवार पर आरोप तय हो गया है। यह न्याय की जीत है। मोदी सरकार का भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति का परिचायक है। बिहार की जनता ऐसे भ्रष्ट परिवार कभी दोबारा गाड़ी नहीं सौंपने जा रही।

