हटाए गए नाम जोड़े गए नामों से बहुत ज्यादा; बिहार की वोटर लिस्ट पर कांग्रेस ने उठाए सवाल

बिहार की फाइनल वोटर लिस्ट चुनाव आयोग ने जारी कर दी है। जिसकी कॉपी तमाम सियासी दलों को भी दी गई है। इस बीच बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने सवाल उठाते हुए कहा कि हटाए गए नाम जोड़े गए नाम से बहुत ज्यादा हैं। जिसका कांग्रेस कार्यकर्ता गहन मूल्यांकन करेंगे।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने चुनाव आयोग की ओर से मंगलवार को जारी अंतिम मतदाता सूची पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि हटाए गए नाम जोड़े गए नाम से बहुत ज्यादा हैं। कांग्रेस कार्यकर्ता हटाए गए नाम और जोड़े गए नाम का गहन मूल्यांकन करेंगे। उन्होंने कहा कि यह मुद्दा यहीं समाप्त नहीं होगा। पार्टी मतदाताओं के हक में लड़ाई जारी रखेगी। उन्होंने कहा कि बिहार में एसआईआर शुरू से ही एक छलावा रही है। इसे इतनी लापरवाही और अपारदर्शिता के साथ किया गया कि न्यायालय को दखल देना पड़ा।

मुख्य चुनाव आयुक्त इसे सफल बता रहे हैं, जबकि वास्तव में इसकी निष्पक्षता और पारदर्शिता सवालों के घेरे में है। उन्होंने आरोप लगाया कि कई पात्र मतदाताओं के नाम इरादतन काटे गए। उन्होंने अपील की कि सभी लोग इस प्रक्रिया का मूल्यांकन करें, ताकि एक भी पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची से न छूटे।

आपको बता दें 24 जून को एसआईआर के समय से लेकर अंतिम मतदाता सूची तक कुल 69 लाख 30 हजार 817 मतदाताओं के नाम सूची से हटाए गए। इसमें एसआइआर और दावा-आपत्ति के आंकड़े भी शामिल हैं। एसआईआर के बाद जारी अंतिम मतदाता सूची में कुल 21 लाख 53 हजार 343 नए मतदाताओं के नाम सूची में सम्मिलित किए गए हैं। एसआइआर आरंभ होने के पहले मतदाता सूची में कुल सात करोड़ 89 लाख 69 हजार 844 मतदाताओं के नाम सम्मिलित थे।