देखिए देखिए, कैसे भाग रहा है चोर... तेज प्रताप यादव ने घर पर चोरी का खुद सीन रीक्रिएट किया
जेजेडी अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने अपने सरकारी आवास पर हुई कथित चोरी का सीन खुद रीक्रिएट किया है। इसमें उन्होंने बताया कि घटना वाली रात चोर सामान लेकर उनके घर से भागा था। उन्होंने अपने पीए रहे मोतीलाल राय पर चोरी का आरोप लगाया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
बिहार के पूर्व मंत्री एवं जनशक्ति जनता दल (JJD) के अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने अपने आवास पर हुई कथित चोरी का खुद सीन रीक्रिएट किया है। उन्होंने इसका वीडियो भी बनाया है, जिसमें एक डमी चोर उनके सरकारी बंगले की दीवार फांदते हुए नजर आ रहा है। इसमें तेज प्रताप खुद बता रहे हैं कि किस तरह उनके आवास में चोर कैश और अन्य सामान लेकर भाग निकला था। उन्होंने पटना के सचिवालय थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसमें उनके पीए मोतीलाल राय पर 20 लाख रुपये कैश, दस्तावेज समेत कई कीमती सामान पर चोरी का आरोप लगाया गया। उन्होंने मोतीलाल को जेजेडी के राष्ट्रीय महासचिव पद से भी हटा दिया था।
आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव द्वारा फिल्माए गए 43 सेकंड के सीन रीक्रिएशन वीडियो में वह बता रहे हैं कि किस तरह उनके आवास में चोर घुस आया था। फिर वह किस तरह भाग निकला था। उन्होंने सीन रीक्रिएशन के दौरान अपने एक समर्थक को चोर की भूमिका में रखा। वह व्यक्ति वीडियो में तेजी से भागकर दीवार फांदता हुआ नजर आ रहा है। तेज प्रताप कह रहे हैं- देखिए देखिए, कैसे भाग रहा है चोर, वो इसी तरह भाग रहा था।
22 जून को हुई चोरी, पीए के खिलाफ तेज प्रताप ने कराई एफआईआर
तेज प्रताप यादव ने सचिवालय थाने में चोरी की एफआईआर दर्ज कराई थी। उसमें अपने पीए मोतीलाल पर चोरी का आरोप लगाया। उन्होंने पुलिस से कहा कि पार्टी फंड के रखे हुए 20 लाख रुपये नकद, 23 ग्राम वजनी सोने की चेन, सोने की अंगूठी, आईपैड, मैकबुक, लैपटॉप, 4 आईफोन समेत अन्य सामान चोरी हुए।
तेज प्रताप के आवास पहुंची पुलिस
एफआईआर दर्ज करने के बाद पुलिस तेज प्रताप यादव के पटना के 42 ए हार्डिंग रोड स्थित सरकारी आवास पर जांच करने पहुंची। एसडीपीओ अन्नु कुमार ने अपनी टीम के साथ घटनास्थल का निरीक्षण किया। तेज प्रताप ने उन्हें घर में पूरे घुमाकर बताया कि घटना वाली शाम वह दीया-बत्ती करके भोजन करने चले गए थे। खाने के बाद जैसे ही वह सोने के लिए निकले तब चोर अंदर घुसा और सामान लेकर निकल गया।
तेज प्रताप ने मोतीलाल को बर्खास्त कर संगठन भंग किया
जेजेडी अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने मोतीलाल को पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव पद से हटाकर पूरे राष्ट्रीय एवं प्रदेश संगठन को भंग कर दिया। अब वह नए सिरे से पार्टी संगठन में पदाधिकारियों की तैनाती करेंगे। मोतीलाल वैशाली जिले के रहने वाले हैं और तेज प्रताप के साथ साये की तरह रहते थे। फिलहाल, पुलिस मामले की जांच कर रही है।
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लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।
जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।