डेहरी ईओ मर्डर: हत्या में ड्राइवर के साथ कौन-कौन थे? जांच को बनी एसआईटी, औरंगाबाद एसपी लीड करेंगे

डेहरी ईओ मर्डर केस की निष्पक्ष, वैज्ञानिक और त्वरित जांच के लिए आठ सदस्यीय एसआईटी का गठन किया है। इस टीम में रोहतास जिले के तीन पुलिस अधिकारियों को भी शामिल किया गया है।

बिहार के डेहरी नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी (ईओ) विमल कुमार हत्याकांड की जांच अब विशेष जांच दल (एसआईटी) करेगा। मगध प्रक्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक (आईजी) विकास वैभव ने इस बहुचर्चित मामले की निष्पक्ष, वैज्ञानिक और त्वरित जांच के लिए आठ सदस्यीय एसआईटी का गठन किया है। इस टीम में रोहतास जिले के तीन पुलिस अधिकारियों को भी शामिल किया गया है। यह पता लगाया जा रहा है कि विमल कुमार की हत्या में आरोपित ड्राइवर के साथ कौन-कौन मौजूद था।

एसआईटी में कौन-कौन आईजी कार्यालय की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, एक अगस्त को औरंगाबाद के बारूण में डेहरी नगर परिषद के ईओ विमल कुमार की हत्या कर दी गई थी। घटना उस समय हुई, जब वह डेहरी से पटना जा रहे थे। औरंगाबाद के पुलिस अधीक्षक उपेंद्र नाथ वर्मा को एसआईटी का प्रभारी बनाया गया है।

एसआईटी में औरंगाबाद के एसडीपीओ-2 आदित्य कुमार, बारूण सर्किल इंस्पेक्टर परवेज अली, बारूण थानाध्यक्ष रंजीत कुमार तथा डीआईयू सेल के सब इंस्पेक्टर चंद्रहास को शामिल किया गया है। वहीं रोहतास से डेहरी नगर अंचल पुलिस निरीक्षक अनिल कुमार दूबे, डेहरी थानाध्यक्ष राहुल तथा डीआईयू सेल डेहरी के प्रभारी राजकुमार यादव को सदस्य बनाया गया है। आईजी ने एसआईटी को निर्देश दिया है कि वह स्थानीय पुलिस, डीआईयू, एफएसएल, तकनीकी शाखा तथा अन्य संबंधित एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित कर मामले की जांच करे।

चालक गिरफ्तार, अन्य आरोपितों की तलाश जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, मृतक ईओ की पत्नी के आवेदन पर बारूण थाना में कांड संख्या 312/2026 दर्ज किया गया है। अनुसंधान के दौरान वाहन चालक मिथिलेश कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है। प्राथमिकी में अन्य अज्ञात व्यक्तियों की संलिप्तता की भी आशंका जताई गई है। पुलिस का कहना है कि जांच के दौरान यदि किसी अन्य व्यक्ति अथवा साजिशकर्ता की भूमिका सामने आती है तो उसके विरुद्ध भी सख्त कानूनी कार्रवाई होगी।

हत्या के बाद पटना में बवाल रोहतास में तैनात विमल कुमार की हत्या के बाद विभागीय अधिकारी और परिजन शव को लेकर पटना आ गए। परिजन शव लेकर सीएम आवास जाकर उनसेमिलने पर अड़ गए। लेकिन, पुलिस ने उन्हें वीआईपी एरिया के बाहर रोक दिया। प्रतिनिधिमंडल की मुलाकात का विकल्प दिया गया जिसे परिजनों ने अस्वीकार कर दिया। करीब 6 घंटों तक सड़क पर प्रदर्शन किया गया।