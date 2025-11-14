Dehri Assembly Seat Result 2025 LIVE: डेहरी सीट का रिजल्ट; गुड्डू चंद्रवंशी, सोनू सिंह, प्रदीप लल्लन सिंह में कौन जीतेगा
संक्षेप: Dehri Assembly Seat Result LIVE 2025: डेहरी विधानसभा सीट पर राजद के गुड्डू चंद्रवंशी जीत दर्ज करते हैं या उनकी हार होगी। लोजपा (रामविलास) के सोनू सिंह और जन सुराज पार्टी के प्रदीप लल्लन सिंह के बीच हार-जीत रोमांचक है। इस सीट पर मतगणना सुबह 8 बजे शुरू होगी।
Dehri Assembly Seat Result LIVE 2025: बिहार की डेहरी विधानसभा सीट इस बार चर्चा में है, जहां मुकाबला बेहद रोमांचक हो गया है। राजद के गुड्डू चंद्रवंशी, लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के सोनू सिंह और जन सुराज पार्टी के प्रदीप लल्लन सिंह के बीच त्रिकोणीय टक्कर देखी जा रही है। कुल दस उम्मीदवार मैदान में हैं, लेकिन असली जंग इन्हीं तीन नामों के इर्द गिर्द सिमटी हुई है कि आखिर इस सीट पर किसकी जीत होती है और कौन करारी हार का स्वाद चखता है। डेहरी विधानसभा सीट पर मतगणना का क्या अपडेट है, पल पल की जानकारी के लिए बने रहें लाइव हिन्दुस्तान के साथ...
5:11 AM- Dehri Assembly Seat Result LIVE 2025: सुबह 8 बजे शुरू होगी वोटों की गिनती
Dehri Assembly Seat Result LIVE 2025: सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होने वाली है, जिसमें सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती की जा रही है। इसके बाद करीब आधे घंटे में ईवीएम की गिनती शुरू होगी और पहला रुझान 8:30 बजे के बाद आने की संभावना है। चुनाव आयोग के निर्देशानुसार, हर राउंड में टेबलों पर मशीनें खोली जाएंगी।