सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले सेफ हो गए दीपक प्रकाश, राज्यपाल ने मनोनीत MLC बना दिया
उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश को राज्यपाल ने एमएलसी के रूप में मनोनीत कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले दीपक का मंत्री पद सुरक्षित हो गया है। बिना विधायक या एमएलसी बने मंत्री पद पर बने रहने को लेकर अदालत ने सम्राट सरकार से सवाल किया था।
बिहार के पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश एमएलसी बन गए हैं। राज्यपाल सैयद अता हसनैन ने उन्हें भाजपा एमएलसी देवेश कुमार के इस्तीफे से खाली हुई सीट से विधान परिषद का सदस्य मनोनीत किया है। दीपक राष्ट्रीय लोक मोर्चा (RLM) के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा के बेटे हैं। वह अब तक बिना किसी सदन के सदस्य रहे सम्राट कैबिनेट में मंत्री बने हुए थे। बिना विधायक या एमएलसी रहे दो बार मंत्री बनाए जाने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। अगली हियरिंग से पहले ही दीपक प्रकाश बिहार विधान परिषद के सदस्य बना दिए गए हैं। अब उनका मंत्री पद सुरक्षित हो गया है।
भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेता देवेश कुमार ने पिछले दिनों एमएलसी पद से इस्तीफा दे दिया था। उनके इस्तीफे से खाली हुई सीट से दीपक प्रकाश को मनोनीत करने का प्रस्ताव सम्राट सरकार ने राज्यपाल को भेजा। रिपोर्ट्स के अनुसार राज्यपाल ने इस पर अपनी सहमति दे दी है। जल्द ही मनोनयन की अधिसूचना जारी की जाएगी और दीपक प्रकाश को विधान परिषद में एमएलसी के रूप में शपथ दिलाई जाएगी।
सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था- दीपक प्रकाश मंत्री कैसे बने हुए हैं?
सुप्रीम कोर्ट ने दीपक प्रकाश से जुड़े मामले पर सुनवाई के दौरान पिछले सप्ताह सम्राट सरकार से तीखा सवाल पूछा था। शीर्ष अदालत ने कहा था कि दीपक बिना विधायक और एमएलसी बने इतने लंबे समय तक मंत्री पद पर कैसे बने हुए हैं? कोर्ट ने 4 अगस्त तक इसका जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था।
27 अगस्त को अगली सुनवाई
दीपक प्रकाश के मंत्री पद को चुनौती देने वाली याचिका पर अगली सुनवाई 27 अगस्त को तय है। इससे पहले ही उन्हें एमएलसी बनाकर उनका मंत्री पद सुरक्षित कर लिया गया है।
पहले नीतीश, फिर सम्राट कैबिनेट में मंत्री बने दीपक
राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश पहली बार नवंबर 2025 में तत्कालीन नीतीश कैबिनेट में शामिल किए गए थे। वह एनडीए सरकार में रालोमो कोटे के एकमात्र मंत्री बने। उस समय भी वह ना तो विधायक थे और ना ही एमएलसी थे। बिना किसी सदन के सदस्य रहे, वह अप्रैल 2026 तक कैबिनेट में बने रहे। फिर नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे के बाद तत्कालीन कैबिनेट भी भंग हो गई।
नीतीश के बाद जब सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री बने, तो 7 मई 2026 को हुए कैबिनेट विस्तार में रालोमो कोटे से दोबारा दीपक प्रकाश को मंत्री बनाया गया। तब से लेकर अब तक वह बिना विधायक या एमएलसी रहे मंत्री पद पर बने रहे। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से सवाल किए तो उन्हें अब एमएलसी बना दिया गया है।
दीपक के लिए भाजपा के देवेश ने छोड़ी एमएलसी सीट
पिछले सप्ताह ही भाजपा के एमएलसी रहे देवेश कुमार ने विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। वह राज्यपाल द्वारा मनोनीत सीट से एमएलसी थे। उनका कार्यकाल मार्च 2027 तक था। देवेश के इस्तीफे के बाद खाली हुई सीट से दीपक प्रकाश को एमएलसी बनाया गया है।
इस पर राजनीतिक पारा भी गर्माया हुआ है। आईपी गुप्ता सरीखे विपक्षी नेताओं ने आरोप लगाया कि एनडीए के पास दीपक प्रकाश को एमएलसी बनाने के कई मौके थे, मगर भाजपा ने एक भूमिहार नेता (देवेश कुमार) की बलि दे दी।
लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।
जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।