मंत्री बनते ही बीमार पड़े दीपक प्रकाश, उपेंद्र कुशवाहा के बेटे को हुआ टाइफाइड

संक्षेप: बिहार के पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश की तबीयत खराब हो गई है। उन्हें टाइफाइड हुआ है। वे रालोमो चीफ उपेंद्र कुशवाहा के बेटे हैं और बिहार सरकार में पहली बार मंत्री बनाए गए हैं।

बिहार में मंत्री बनकर चर्चा में आए राष्ट्रीय लोक मोर्चा (आरएलएम) के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश की तबीयत खराब हो गई है। दीपक टायफाइड से ग्रसित हैं। इसकी जानकारी उन्होंने खुद सोशल मीडिया के जरिए दी है। पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने मंगलवार को कहा कि बीते एक सप्ताह से वे बीमार हैं। डॉक्टर ने उन्हें दवाई के साथ आराम करने की सलाह दी है। नई जिम्मेदारी की वजह से वह शरीर को उचित आराम नहीं दे पा रहे हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

दीपक प्रकाश ने कहा कि उन्हें टायफाइड हुआ है। मंत्री बनने के बाद आराम नहीं कर पाने से उन्हें बीमारी से निजात नहीं मिल पा रही है। अगले 2-3 दिन तक वे सरकारी कार्य करते रहेंगे लेकिन शुभचिंतकों से मुलाकात थोड़ी कम रहेगी।

दीपक ने बीते 20 नवंबर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एवं अन्य मंत्रियों के साथ पटना के गांधी मैदान में शपथ ली थी। वह फिलहाल विधानमंडल के किसी भी सदन के सदस्य नहीं हैं। बिना चुनाव लड़े ही उन्हें सीधे मंत्री बनाने पर सवाल भी उठे। हालांकि, पिता उपेंद्र कुशवाहा ने इस पर सफाई दी और कहा कि दीपक की योग्यता एवं पार्टी को बिखरने से बचाने के लिए उन्हें मंत्री बनाया गया।