10 साल की बच्ची के रेप-मर्डर में अभियुक्त को फांसी, 1.10 लाख जुर्माना; पटना HC में की थी अपील

फांसी की सजा बरकार रखने के साथ जिला जज सात अरविंद की विशेष कोर्ट ने डालमियानगर थाना क्षेत्र के गंगौली निवासी बलराम सिंह उर्फ बलिराम कुमार सिंह पर 1.10 लाख रुपए जुर्माना भी लगाया।

Death Punishment: बिहार के सासाराम में दस साल की बच्ची के साथ दुराचार के बाद हत्या के मामले में विशेष पॉक्सो अदालत ने अभियुक्त की फांसी की सजा बरकरार रखी। जिला जज सात अरविंद की विशेष कोर्ट ने डालमियानगर थाना क्षेत्र के गंगौली निवासी बलराम सिंह उर्फ बलिराम कुमार सिंह पर 1.10 लाख रुपए जुर्माना भी लगाया। विशेष अदालत का कहना था कि पीड़ित परिवार को पहले ही आठ लाख रुपए प्रतिकर मिल चुका है। पटना हाईकोर्ट के आदेश पर मामले में फिर से सुनवाई की गई। बच्ची का शव अभियुक्त के घर में बक्से में बंद मिली थी। वह घर बंद करके फरार था। कोर्ट के फैसले को गांव के लोगों ने सही और न्यायोचित बताया।

मामले की प्राथमिकी मृत बच्ची की दादी ने स्थानीय थाने में दर्ज करायी थी। फर्दबयान में उनका कहना था कि 14 नवंबर 2020 की शाम तीन बजे पोती को घर में नहीं पाकर खोजबीन करने लगी। खोजबीन के क्रम में पता चला कि उनकी पोती को अभियुक्त बलराम सिंह लक्ष्मी-गणेश जी का फोटो दिखाकर अपने घर में बुलाया था। इसके बाद वह अभियुक्त के घर गई। देखी कि उसके घर के मेन दरवाजा पर ताला बंद है। इसकी सूचना डालमियानगर थाने को दी गई। आनन फानन में पुलिस गांव पहुंच गई थी।

पुलिस की उपस्थिति में ग्रामीणों के सहयोग से अभियुक्त को खोजकर लाया गया। घर का ताला खोलकर खोजबीन करने पर उसकी पोती का शव अभियुक्त के घर में रखे काठ के बक्से में पाया गया, जो अर्धनग्न अवस्था में थी। गर्दन पर काला धब्बा खून लगा हुआ था। बच्ची के शरीर के अंदरूनी जगह पर खून लगा था।

पुलिस ने दादी के बयान पर केस दर्ज कर अभियुक्त को तत्काल गिरफ्तार कर लिया था। छानबीन में पुलिस ने आरोपों को सत्य करार दिया था। गवाहों के बयान और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर सुनवाई के दौरान अदालत ने अभियुक्त को दोषी पाया। इस मामले में विशेष अदालत ने अभियुक्त को 30 जुलाई 2021 को फांसी की सजा सुनाई थी।