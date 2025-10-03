पटना में 1 परिवार के 3 की मौत से हड़कंप, मरने वाले पिता और दो बेटे; ससुराल में रहता था नीरज साव

नीरज अपने दोनों बेटों के साथ दुर्गा पूजा मेला घूमने गए थे। घर लौटकर रात के भोजन के बाद तीनों सो गए। देर रात अचानक पेट दर्द की शिकायत हुई। हालत बिगड़ने लगी। आसपास के लोगों ने उन्हें नजदीकी अस्पताल पहुंचाया।

बड़ी खबर राजधानी पटना के एक गांव से आई है जहां एक ही परिवार के तीन लोगों की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई है। मरने वाले पिता और दो बेटे हैं। तीनों रात को दुर्गा पूजा का मेला देखने गए थे। सवेरे उनकी मौत की खबर मिली। परिवार गया जिले के मझार गां का रहने वाला था। पुलिस ने तीनों शवों को पीएमसीएच पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

घटना पालीगंज के सीगोड़ी थाना के करहरा गांव की है। डीएसपी ने बताया कि तीन लोगों की मौत हुई है। मृतकों की पहचान 35 वर्षीय नीरज साव और उनके बेटे 8 वर्षीय निर्मल कुमार और 4 वर्षीय निर्भय कुमार के रूप में की गयी है। नीरज साव अपने ससुराल करहरा में रहते थे। गुरुवार शाम नीरज अपने दोनों बेटों के साथ दुर्गा पूजा मेला घूमने गए थे। घर लौटकर रात के भोजन के बाद तीनों सो गए।

आसपास के लोगोंने बताया कि देर रात अचानक उनके पेट दर्द की शिकायत हुई। हालत बिगड़ने लगी। आसपास के लोगों ने उन्हें नजदीकी अस्पताल पहुंचाया, लेकिन इलाज के दौरान एक बेटे ने पीएचसी में दम तोड़ दिया। नीरज साव और एक बेटे को पीएमसीएच भेजा गया जहां दोनों क मौत हो गई।